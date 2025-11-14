Пловдив приема международен футболен турнир за ветерани

Жребият на Международния турнир за ветерани „Съединени чрез спорта“ размина Локомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив) преди финала.

На 15 ноември 2025 г. Пловдив ще бъде домакин на първия Международен футболен турнир за ветерани „Съединени чрез спорта“, организиран от Гражданска инициатива „Съединени българи“ и любезното съдействие на ПФК Локомотив Пловдив.

Събитието ще се проведе на стадион „Локомотив“ в парк Лаута и ще събере четири отбора, свързани с българските общности от Балканите и Източна Европа:

Локомотив (Пловдив)

Ботев (Пловдив)

Победа (Стар Бешенов, Румъния)

Брера (Струмица, Република Северна Македония)

Официалното откриване на турнира е насрочено за 11:30 часа.

Всички двубои ще бъдат изиграни в рамките на един ден, като мачовете ще се провеждат във формат от две полувремена по 25 минути.

Програма на турнира „Съединени чрез спорта“ на стадион „Локомотив“ в парк Лаута – Пловдив:

11:30 ч. – Откриване

12:00 ч. – Полуфинал I: Локомотив – Победа Стар Бешенов (централен терен)

12:00 ч. – Полуфинал II: Ботев – Брера Струмица (терен „Кошарата“)

13:30 ч. – Мач за трето място (централен терен)

14:30 ч. – Финал (централен терен)

15:40 ч. – Официална церемония по награждаването

Турнирът се провежда по мотото „Съединени чрез спорта“ и има за цел да засили връзките между българите у нас и тези в чужбина, като постави акцент върху уважението, феърплея и духа на единството.

„На терена всички са равни и различията остават на заден план. Спортът е един от най-силните начини да изграждаме мостове помежду си. Това е пътят, по който трябва да вървим – заедно“, посочват от инициативата „Съединени българи“.

Събитието е с вход свободен и организаторите канят всички жители и гости на Пловдив да присъстват и да подкрепят участниците.

Дата: 15 ноември 2025 г.

Място: Стадион „Локомотив“, парк Лаута, Пловдив

Вход: свободен