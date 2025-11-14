Джейлън Брънсън ще пропусне следващия мач на Никс

Основният плеймейкър и водещ реализатор на Ню Йорк Никс Джейлън Брънсън ще пропусне предстоящия мач с Маями Хийт заради изкълчване на десния глезен, съобщи ESPN.

Добрата новина за старши треньора Майк Браун обаче е, че травмата на баскетболиста не е сериозна и той ще се нуждае от почивка само няколко дни.

Контузия в глезена изважда Джейлън Брънсън от игра

Брънсън пострада при опит за атака към коша на Орландо Меджик при поражението със 107:124 във вторник. Това стана по-малко от две минути преди края, като гардът все пак бе в състояние да се изправи и да продължи.

От началото на сезона двукратният участник в "Мача на звездите" има по 28 точки, 3,5 борби и 6,5 асистенции средно на мач. Ню Йорк е на второ място в класирането в Източната конференция със 7 победи и 4 загуби, на три победи зад лидера Детройт Пистънс.

Двубоят с Маями е тази нощ в "Медисън Скуеър Гардън".