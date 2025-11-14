Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Джейлън Брънсън ще пропусне следващия мач на Никс

Джейлън Брънсън ще пропусне следващия мач на Никс

  • 14 ное 2025 | 14:54
  • 103
  • 0
Джейлън Брънсън ще пропусне следващия мач на Никс

Основният плеймейкър и водещ реализатор на Ню Йорк Никс Джейлън Брънсън ще пропусне предстоящия мач с Маями Хийт заради изкълчване на десния глезен, съобщи ESPN.

Добрата новина за старши треньора Майк Браун обаче е, че травмата на баскетболиста не е сериозна и той ще се нуждае от почивка само няколко дни.

Контузия в глезена изважда Джейлън Брънсън от игра
Контузия в глезена изважда Джейлън Брънсън от игра

Брънсън пострада при опит за атака към коша на Орландо Меджик при поражението със 107:124 във вторник. Това стана по-малко от две минути преди края, като гардът все пак бе в състояние да се изправи и да продължи.

От началото на сезона двукратният участник в "Мача на звездите" има по 28 точки, 3,5 борби и 6,5 асистенции средно на мач. Ню Йорк е на второ място в класирането в Източната конференция със 7 победи и 4 загуби, на три победи зад лидера Детройт Пистънс.

Двубоят с Маями е тази нощ в "Медисън Скуеър Гардън".

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Пет мача слагат край на кръг №11 в Евролигата

Пет мача слагат край на кръг №11 в Евролигата

  • 14 ное 2025 | 07:40
  • 4608
  • 0
Торонто отново спечели в Кливланд

Торонто отново спечели в Кливланд

  • 14 ное 2025 | 07:20
  • 492
  • 0
Везенков и Олимпиакос със сериозен тест в Милано

Везенков и Олимпиакос със сериозен тест в Милано

  • 14 ное 2025 | 07:00
  • 6965
  • 1
Страхотен Милър-Макинтайър изведе Звезда до нова победа, изиграха се още четири мача

Страхотен Милър-Макинтайър изведе Звезда до нова победа, изиграха се още четири мача

  • 13 ное 2025 | 23:58
  • 7343
  • 0
Фенербахче препъна Апоел към победа №9 в Евролигата

Фенербахче препъна Апоел към победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 23:00
  • 14425
  • 1
Гард на Апоел е MVP на кръг №10 в Евролигата

Гард на Апоел е MVP на кръг №10 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 20:27
  • 1676
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

Кирил Котев: Има атаки! Апелът ми е да гледаме в една посока

  • 14 ное 2025 | 09:15
  • 10612
  • 36
Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

Българин игра цял мач за първия отбор на Милан

  • 14 ное 2025 | 14:20
  • 13099
  • 18
Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

Стоян Копривленски мина кантара преди K-1 World Max

  • 14 ное 2025 | 10:19
  • 7268
  • 5
Мъри се прицели с разминал се на косъм от трансфер в ЦСКА

Мъри се прицели с разминал се на косъм от трансфер в ЦСКА

  • 14 ное 2025 | 11:44
  • 8522
  • 3
Циничният жест на „доброто момче“ Роналдо при неговото изгонване

Циничният жест на „доброто момче“ Роналдо при неговото изгонване

  • 14 ное 2025 | 01:08
  • 31310
  • 39
Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

Предстои нова порция вълнуващи мачове по пътя към Мондиал 2026

  • 14 ное 2025 | 08:00
  • 6852
  • 7