Контузия в глезена изважда Джейлън Брънсън от игра

  • 13 ное 2025 | 12:14
  • 132
  • 0
Гардът на Ню Йорк Никс Джейлън Брънсън, напусна терена с контузия при загубата от Орландо Меджик със 107:124. Брънсън обърна десния си глезен при по-малко от 2 оставащи минути до края на срещата.

След мача треньорът на Никс Майк Браун потвърди травмата на една от звездите в състава си, но не предостави допълнителна информация. Брънсън не говори пред медиите, но беше забелязан да напуска "Медисън Скуеър Гардън" с помощта на патерици.

Контузията е същата като тази, която го извади от игра в предишната кампания. Тогава той пропусна 15 мача от редовния сезон, но се завърна навреме за плейофите, където изведе тима на Ню Йорк до финалите в Източната конференция. Тогава серията беше загубена с 2:4 победи срещу Индиана Пейсърс.

Джейлън Брънсън е двукратен участник в "Мача на звездите" на НБА и този сезон има средно по 27.7 точки на мач.

