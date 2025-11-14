Популярни
Вход / Регистрирай се
Замеряха с яйца осъдения бивш шеф на испанския футбол

  • 14 ное 2025 | 09:28
  • 607
Бившият президент на Кралската испанска футболна федерация (RFEF) Луис Рубиалес, който беше замесен в скандал, след като целуна националката Дженифър Ермосо, беше замерян с яйца по време на представянето на книгата си „Да убиеш Рубиалес“ вчера в Мадрид.

Човекът, който го замеря, крещи по негов адрес думата „негодник“. Нарушителят е бил задържан от охранителите. Оказа се, че той е роднина на Рубиалес.

На 25 юни съдът потвърди, че Рубиалес трябва да плаща по 20 евро на ден в продължение на 18 месеца. През февруари той беше глобен с 10 800 евро. Прокуратурата настояваше за 2,5 години затвор и впоследствие обжалвала решението, припомня БТА.

На 20 август 2023 година испанският национален отбор победи Англия с 1:0 и спечели Световното първенство за жени за първи път в историята. На церемонията по награждаването Рубиалес постави медала на Ермосо и я целуна по устните. На 26 август Дисциплинарният комитет на Международната федерация на футболните асоциации (RFEF) реши временно да отстрани Рубиалес от поста му президент на RFEF. Ермосо подаде жалба до прокуратурата, която впоследствие започна наказателно производство.

На 10 септември 2023-а Рубиалес подаде оставка като президент на федерацията.

Рубиалес наруши мълчанието си!
