  1. Sportal.bg
  2. Розова долина
  3. Атанас Апостолов: Да сме всеотдайни

Атанас Апостолов: Да сме всеотдайни

  • 14 ное 2025 | 08:19
  • 186
  • 0

Утре Розова долина (Казанлък) играе със Загорец в Нова Загора. Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Продължава серията от тежки мачове за нас. В оставащите двубои до края на полусезона, трябва да сме всеотдайни на терена и да вземем възможно повече точки. Ще е изключително трудно обаче. Предстои мач със Загорец, чието най-силно качество е сплотеността. Няма от какво да се страхуваме. Трябва да излезем в Нова Загора и да се раздадем от първия до последния съдийски сигнал“, коментира пред Sportal.bg Атанас Апостолов, треньор на „розите“.

