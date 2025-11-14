Атанас Апостолов: Да сме всеотдайни

Утре Розова долина (Казанлък) играе със Загорец в Нова Загора. Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Продължава серията от тежки мачове за нас. В оставащите двубои до края на полусезона, трябва да сме всеотдайни на терена и да вземем възможно повече точки. Ще е изключително трудно обаче. Предстои мач със Загорец, чието най-силно качество е сплотеността. Няма от какво да се страхуваме. Трябва да излезем в Нова Загора и да се раздадем от първия до последния съдийски сигнал“, коментира пред Sportal.bg Атанас Апостолов, треньор на „розите“.