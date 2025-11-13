Почина легенда на българския волейбол

Тъжна вест за спортната общественост във Варна.

На 89-годишна възраст почина волейболната легенда Николай Палазов. Той е починал на 89-годишна възраст снощи в дома си, съобщили са за ИА "Черно море" от опечаленото семейство.

На младини Палазов се е състезавал за отбора на "Септември". След това гради успешна треньорска кариера.

Бил е селекционер на мъжките отбори на ""Черно море", "Добруджа" и "Черно море БАСК", с който печени бронзови медали в първенството. Бил е треньор на още редица отбори във Варна и Добрич, от юношеска до старша възраст.

Поклонението пред тленните му останки ще бъде на 14 ноември (петък) от 15:15 на Централен гробищен парк Варна.