Ива Дудова: Най-важна е отборната игра

Диагоналът на Марица (Пловдив) Ива Дудова даде мнението си пред клубната медия след мача с хърватския Динамо (Загреб) в реванша между двата тима от решаващия кръг за влизане в групите на Шампионската лига.

Тя бе избрана за Най-полезен играч в двубоя в зала "Колодрума", като допринесе за успеха на Жълто-сините с 18 точки, от които и 4 аса.

„Оценявам наградата, но за мен е по-важна отборната игра, която успяхме да покажем на доста добро ниво. Успяхме да разучим тактика на съперника и смятам, че се противопоставихме много добре. Благодаря на феновете, защото тяхната подкрепа и присъствие са много важни за нас. Призовавам ги да продължат да идват и да ни подкрепят със същата емоция“, каза Дудова след отстраняването на Динамо (Загреб).

Така Марица вече очаква мачовете от Група “Е” на Шампионската лига, където са още полският Девелопрес Жешув, шампионът на Германия Палмберг Шверин и френският Льовалуа Пари Сен Клу.