Среща на 2 волейболни легенди в Добрич – Владо Николов и Георги Василев

  • 13 ное 2025 | 20:07
  • 382
  • 0

Волейболната легенда Владимир Николов представи тази вечер в Добрич своята автобиография „Високо“. Поради големия интерес, събитието се състоя в концертна зала „Добрич“, а самият Николов призна, че от всички населени места, където е представял книгата, толкова много хора, като в нашия град, не е имало.

Сред зрителите в залата беше и друга волейболна легенда Георги Василев – бивш разпределител и треньор на националния отбор. Двамата разказаха историята преди Световното първенство по волейбол през 1998, когато Владо Николов е най-добрият диагонал, „изяжда“ конкуренцията по време на подготовката, но... Георги Василев не го взима на Мондиала в Япония. Георги Василев подари на Владо красива своя картина и му напомни, че „в Добруджа не растат само тикви и царевица, а има много талантливи волейболисти“.

По време на разговора с публиката бяха споменати настоящите национали от Добрич – Дамян Колев и Илия Петков, както и друг бивш национален състезател, също участник на Световно първенство, и понастоящем треньор – Даниел Пеев.

Събитието е част от инициативата Литературни пространства – ДобриЧете, в рамките на проект „Добруджа – културен компас: традиция, съвременност и общност“.

dobrudjabg.com

