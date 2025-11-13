Популярни
  Levski
  2. Левски
  Пелето: Загубата от ЦСКА няма да е решаваща за Левски

Пелето: Загубата от ЦСКА няма да е решаваща за Левски

  • 13 ное 2025 | 19:36
  • 932
  • 0
Пелето: Загубата от ЦСКА няма да е решаваща за Левски

Бившият спортен директор, шеф на школата и капитан на Левски Станислав Ангелов-Пелето очаква поражението от ЦСКА (0:1) да се отрази положително на отбора. Според него при победа и още такива до зимната пауза, играчите са щели да имат проблеми през пролетта от прекалено самочувствие.

"Дербито ми беше интересно. Получи се нелош за нашите стандарти мач. С някои изключения, че имаше много прекъсвания на играта. По-скоро на Левски му липсваше малко зрялост и опитност. Защото и на нас ни се е случвало едно време да играем подобни мачове, но сме били готови за такива сценарии с накъсвания и бързо сме се връщали на правия път и емоционалната концентрация. В случая, като че ли момчетата от Левски малко се разсеяха", сподели Пелето пред "Тема Спорт".

"Тези мачове се взимат повече с характер, с битка и футболът почти винаги е оставал малко на заден план. Много емоции, енергия, екзалтирани трибуни. Повече зрялост и опит трябва в тези мачове."

"След нас загубиха и ЦСКА 1948, и Лудогорец. Имаме твърда лидерска позиция, която ни дава възможност леко да свалим гарда преди края на есенния дял и да завършим годината със серия от победи. Защото ако бяхме взели и дербито с ЦСКА, и следващите четири-пет двубоя, както се очертава, най-вероятно зимната пауза щеше да ни се отрази доста зле и щяхме да имаме проблеми през пролетта. Сега всичко е балансирано и смятам, че е за добро. Тази загуба няма да е решаваща за Левски, а по-скоро ще е сигнална лампа и поле за някои изводи, които трябва да си направят", коментира Ангелов.

"Хулио Веласкес работи качествено, има футболна визия. Има и културата, и самосъзнанието да бъде добре балансиран. Надявам се след зимната пауза да успеят да направят добри входящи и изходящи трансфери. Да не объркат нещо, чисто политически в клуба. Говоря футболно политически, а не държавно. И ако успеят с предстоящия трансферен прозорец да си подредят добре къщата, най-вероятно ще имат възможност да реализират успехите, които преследват", допълни Пелето.

 

