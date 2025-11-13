Популярни
Драгоман продължава победния си път

  • 13 ное 2025 | 19:26
  • 132
  • 0
Драгоман продължава победния си път

Волейболистките на Драгоман записаха четвърти успех в Демакс лигата. Воденият от Антон Петров тим се наложи като гост над Дея спорт с 3:1 (17:25, 25:19, 25:17, 25:23) в среща от пети кръг, изигран в морския град.

Представителките на "драконите" са трети в таблицата с 12 точки (4 победи, 1 загуба). Дея е на осма позиция с 3 точки (1 победа, 4 загуби).

В следващия кръг среща ЦСКА на 22 ноември (събота) от 17:00 ч. Бургазлийки гостуват на Марица ден по-рано в 18:30 ч.

Домакините от Дея спорт доминираха изцяло в първата част и без проблем поведоха в мача.

Във втория гейм играта бе равностойна, след което бургазлийки поеха инициативата (9:6). След средата (13:9) обаче състезателките на Драгоман влязоха в серия и обърнаха (14:13). До края те бяха напълно доминиращи и изравниха резултата.

Третият гейм продължи възходящата линия на момичетата на Антон Петров, които поведоха с 5:1. В следващите минути те бяха пълен хегемон и не срещнаха особени проблеми.

Ролите се размениха в решителната четвърта част, в която домакините взеха превес и диктуваха положението. В ключовите моменти (18:9) състезателките на Драгоман влязоха в серия и се доближиха до съперника (18:16). Постепенно момичетата на Антон Петров застанаха на точка (20:19), а малко по-късно и изравниха (21:21). Гостуващият тим стигна първи до геймбол (24:21), но не успя да отрази и следващите два (24:22 и 24:23).

