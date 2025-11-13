Популярни
  Sportal.bg
  efbet Лига
  3. Промени в два от мачовете в efbet Лига

  • 13 ное 2025 | 17:58
  • 719
  • 0
От Спортно-техническата комисия към БФС обявиха промени в два от мачовете от 19-ия кръг на efbet Лига. Те засягат двубоите Ботев Враца - Монтана и Берое - Септември. Дербито на Северозапада ще се изиграе на 9 декември, вместо на 7-ми, по искане на "зелените".

Ето какво написаха от футболната централа:

"По искане на ПФК "Ботев Враца" Враца и съгласие на Нова Броудкастинг груп, срещата от ХIХ-ти кръг на ППФЛ/efbet Лига/, между отборите на ПФК "Ботев Враца" Враца и ПФК "Монтана 1921"Монтана, ще се проведе на 09.12/вторник/2025 г от 17.30 часа, вместо на 07.12/неделя/2025 г.

Срещата от ХIХ-ти кръг на ППФЛ/efbet Лига/, между отборите на ПФК "Берое" СЗ и ПФК "Септември" Сф , ще се играе по програма на 07.12/неделя/2025 г. от 14.30 часа, вместо от 12.00 часа."

