Красимир Георгиев и Стяуа с отличен старт в Европа

Националите Красимир Георгиев и Светослав Иванов и техният Стяуа (Букурещ) отбелязаха отлично завръщане на европейската сцена. Волейболистите на Марсело Фронковяк надиграха като домакини азербайджанския Хиласедичи (Баку) с 3:0 (25:21, 25:20, 25:20) в първата среща от 1/32-финалите на Чалъндж къп.

Стяуа получи възможността да участва в третия по сила европейски турнир - Чалъндж къп, след като спечели Балканската купа.

Красимир Георгиев бе втори по резултатност с 12 точки (1 ас, 2 блока, 90% ефективност в атака - +10). Светослав Иванов не се появи в игра. Най-резултатен бе Рареш Йонуц Балеан с 18 точки.

За Хиласедичи бившият волейболист на ЦСКА Иван Михал записа 3 точки (2 блока), а Педро Сантош, който игра за Нефтохимик, също реализира 3 точки (1 блок). Най-голям актив реализира Луис Енрике Родригес - 20 точки (1 ас, 1 блока).

В далечното минало - през 1969 и 1979 г. Стяуа е финалист в Шампионската лига, както и 3 пъти финалист в Купата на CEV - 1977, 1981 и 1986 г.