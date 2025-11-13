Популярни
  Sportal.bg
  Волейбол
  3. Германия остана без селекционер! Михал Винярски се оттегли

Германия остана без селекционер! Михал Винярски се оттегли

  13 ное 2025 | 17:28
Михал Винярски вече не е селекционер на мъжкия национален отбор на Германия. Новината бе обявена официално от Германската волейболна федерация, според която полякът е подал оставка по лични причини.

42-годишният специалист пое Бундестима в началото на 2022 година, като съчетаваше този пост с работата си в клубния си полски отбор полски Алурон СМС Варта (Заверче), който води от 3 години.  Въпреки че имаше действащ договор с Германия до края на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028, Винярски предпочете да се оттегли.

„Последните години с германския национален отбор бяха едни от най-значимите и удовлетворяващи в кариерата ми – изпълнени със страст, развитие и незабравими моменти. Но семейството ми има нужда от повече време с мен. Работата в PlusLiga е изключително интензивна, а между клубните и националните ангажименти почти нямаше време за почивка. Добавиха се и някои дребни здравословни проблеми. Време е за пауза и презареждане“, заяви Винярски в официалното съобщение на DVV.

Под ръководството на Михал Винярски германците се завърнаха сред водещите тимове на световната сцена. След 12-годишно отсъствие те се класираха за Олимпийските игри, където достигнаха до 1/4-финал в Париж 2024, а на Световното първенство през 2022 г. играха 1/8-финал, където отпаднаха от Словения. Точно срещу Германия на 13 септември започна похода на България към финала на Световното първенство във Филипините.

Последният сезон обаче донесе известен спад – 11-о място в Лигата на нациите и отпадане в груповата фаза на Световното първенство. Въпреки това оценката за работата на поляка начело на Германия остава положителна.

„Михал свърши фантастична работа. Той повиши нивото на отбора както в спортен, така и в човешки аспект. Горчиво е, че се разделяме, но напълно разбираме решението му. Пожелаваме на него и на семейството му всичко най-добро“, коментира спортният директор на Германската федерация Кристиан Дюнес.

Ръководството на DVV вече е започнало разговори с потенциални наследници. Очаква се в следващите дни да бъдат изслушани пет до шест кандидати, след което ще бъде обявено името на новия селекционер.

