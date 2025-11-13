Федерация Адаптирана физическа активност България връчи специални награди на спортистите със Синдром на Даун по повод 10-годишния юбилей на централата на събитие в хотел "Рамада" в столицата. Редица официални гости присъстваха на церемонията - Георги Георгиев, министър на правосъдието, Красимир Инински, президент на БФ Бокс, Красимир Дунев, президент на БФ Гимнастика, Невяна Владинова, вицепрезидент на БФХГ, Енчо Керязов, заместник-кмет на Община Ямбол, Момчил Даскалов, кмет на район “Сердика” и други.
Георги Александров, съветник по спорта на Президента Румен Радев връчи почетен плакет на президента на ФАФА Слав Петков от името на държавния глава.
Министър Георги Георгиев също награди с плакет федерацията за подкрепата към хората с интелектуални затруднения чрез спорта.
Водещ на церемонията беше Драгомир Драганов.
"Уважаеми гости, днес не просто празнуваме 10 години ФАФА, днес празнуваме 10 години постоянство, отдаденост и ако трябва да съм честен, 10 години тичане срещу вятъра", каза в словото си Слав Петков.
награди бяха връчени в следните категории:
най-бързо развиващ се клуб - СК Адаптирани спортове Кюстендил с председател Кирил Николов
ски - Радена Ангелова
джудо - Божидара Ангелова и Александър Александров
боче - Габриела Тагарева и Ивана Кирилова
плуване - Георги Костадинов, Александър Сърнов, Емил Кондев
художествена гимнастика - Василена Богданова, Диляна Попова и Томислава Стоянова
спортна гимнастика - Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Пламен Грозданов
приятел на спорта - Гергана Маркова и Магдалена Иванова
тенис - Пламен Павлов и Иван Божинов
лека атлетика - Александър Асенов, Боян Вандов, Светослав Богданов, Виктор Караджов, Марио Антонов, Цветелин Бочев
Снимки: Владимир Иванов