Федерация Адаптирана физическа активност България връчи специални награди на спортистите със Синдром на Даун

  • 13 ное 2025 | 17:17
Федерация Адаптирана физическа активност България връчи специални награди на спортистите със Синдром на Даун по повод 10-годишния юбилей на централата на събитие в хотел "Рамада" в столицата. Редица официални гости присъстваха на церемонията - Георги Георгиев, министър на правосъдието, Красимир Инински, президент на БФ Бокс, Красимир Дунев, президент на БФ Гимнастика, Невяна Владинова, вицепрезидент на БФХГ, Енчо Керязов, заместник-кмет на Община Ямбол, Момчил Даскалов, кмет на район “Сердика” и други.

10 Федерация за активна физическа активност бележи юбилей

Георги Александров, съветник по спорта на Президента Румен Радев връчи почетен плакет на президента на ФАФА Слав Петков от името на държавния глава.

Министър Георги Георгиев също награди с плакет федерацията за подкрепата към хората с интелектуални затруднения чрез спорта.

10 Федерация за активна физическа активност бележи юбилей

Водещ на церемонията беше Драгомир Драганов.

"Уважаеми гости, днес не просто празнуваме 10 години ФАФА, днес празнуваме 10 години постоянство, отдаденост и ако трябва да съм честен, 10 години тичане срещу вятъра", каза в словото си Слав Петков.

10 Федерация за активна физическа активност бележи юбилей

награди бяха връчени в следните категории:
най-бързо развиващ се клуб - СК Адаптирани спортове Кюстендил с председател Кирил Николов
ски - Радена Ангелова
джудо - Божидара Ангелова и Александър Александров
боче - Габриела Тагарева и Ивана Кирилова
плуване - Георги Костадинов, Александър Сърнов, Емил Кондев
художествена гимнастика - Василена Богданова, Диляна Попова  и Томислава Стоянова
спортна гимнастика - Емилиян Костадинов, Рамонола Сикандер и Пламен Грозданов
приятел на спорта - Гергана Маркова и Магдалена Иванова
тенис - Пламен Павлов и Иван Божинов
лека атлетика - Александър Асенов, Боян Вандов, Светослав Богданов, Виктор Караджов, Марио Антонов, Цветелин Бочев

Снимки: Владимир Иванов

