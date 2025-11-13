"Купа Неврокоп" ще се състои за 4-ти път в Гоце Делчев

Четвъртото издание на международния турнир по борба за деца „Купа Неврокоп“ ще се състои на 15 и 16 ноември в Гоце Делчев. Това съобщиха от пресцентъра на местната Община.

Събитието в спортна зала „Неврокоп Арена“ е сред най-престижните в Европа за подрастващи борци и тази година ще продължи два дни, като се очаква голям брой участници и високо спортно ниво.

До момента клубове от 18 държави са потвърдили участие – сред тях САЩ, Армения, Казахстан, Турция, Унгария, Молдова, Франция, Белгия, Германия, Румъния, Гърция, Република Северна Македония, Израел и Украйна, информират още от Общината.

Младите борци ще премерят сили във възрастовите групи - деца, момчета, кадети и юноши. Организаторите от Община Гоце Делчев и местния клуб по борба отбелязват, че интересът към надпреварата расте всяка година, което я превръща в утвърдено събитие с международен авторитет.

Миналата година турнирът събра над 400 млади борци от 12 държави. В третото му издание участваха състезатели от Белгия, Узбекистан, Гърция, Румъния, Косово, Латвия, Унгария, Ирландия, Република Северна Македония, Молдова и Турция. Българските представители спечелиха редица отличия, а поясите „Гоце Делчев“ за най-добри състезатели бяха връчени на Петко Саракостов (Борба и самбо – Ямбол) и Радослав Великов (Левски).