Нестеров отпадна на четвъртфиналите на двойки в Бахрейн

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Манама (Бахрейн) с награден фонд 30 хиляди долара.

Нестеров и Александър Бакши (Грузия) бяха елиминирани от Джефри Су (Тайван) и Карлис Озолинс (Латвия) с 4:6, 0:6 за малко повече от час игра.

Те допуснаха пробив за 3:4, след което загубиха осем от следващия девет гейма, а с това и мача.

22-годишният българин вчера беше отстранен в първия кръг на надпреварата поединично.