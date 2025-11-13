Стоян Димитров: Ще работя за българския спорт до края на живота си

Президентът на Българската федерация по скокове на батут и почетен член на Съвета на Международната федерация по гимнастика Стоян Димитров бе удостоен днес с Почетния знак на президента на България Румен Радев.

“За мен това е голямо признание. Аз съм над 52 години в българския спорт и съм се радвал както на големите успехи, така и на неголемите такива . Но това, което получих като признание лично от президента на Република България, е наистина едно отражение на моя дългогодишен период в областта на спорта и на това, че винаги съм се старал да бъда полезен за България. Аз съм на 80 години и ще продължа да работя до края на моя живот за българския спорт и за Република България.