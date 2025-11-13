Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Лора Китипова и Емилета Рачева на крачка от полуфинал за Купата на Сърбия

  • 13 ное 2025 | 15:28
  • 183
  • 0
Националките Лора Китипова и Емилета Рачева и сръбският шампион Железничар (Лайковац) са близо до полуфинали за Купата на западната ни съседка. Воденият от Ратко Павличевич отбор се наложи като гост над Йединство (Ужице) с 3:1 (25:12, 25:21, 25:27, 25:18) в първа четвъртфинална среща.

Следващата среща е на 19 ноември (сряда), в 20:00 ч. б.в.

Китипова беше титуляр и се отчете с 5 точки. Емилета Рачева бе най-резултатна с 23 точки (2 аса, 2 блокади). Яна Королия завърши с 14 точки (3 блокади). За съперника Бояна Попович записа 18 точки (4 блокади).

