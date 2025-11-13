Дарина Нанева и Йединство удариха носителя на Купата на Сърбия

Националката Дарина Нанева и тимът на Йединство (Стара Пазова) са на крачка от полуфиналите на турнира за Купата на Сърбия. Воденият от Йово Чакович отбор надигра актуалния носител на трофея Тент (Обреновац) с 3:0 (25:20, 25:23, 25:21) в първата 1/4-финална среща.

Втората среща е на 19 ноември (сряда), от 20:00 часа.

Дарина Нанева се отчете с 5 точки (2 блока, 43% ефективност в атака - +3).

Най-резултатна бе Аня Зубич с 20 точки (1 ас, 4 блока), 15 точки добави Тияна Цветкович (4 блока). За ТентНевена Сайч се разписа с 12 точки (1 ас, 1 блок).