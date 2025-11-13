Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Дарина Нанева и Йединство удариха носителя на Купата на Сърбия

Дарина Нанева и Йединство удариха носителя на Купата на Сърбия

  • 13 ное 2025 | 15:02
  • 232
  • 0
Дарина Нанева и Йединство удариха носителя на Купата на Сърбия

Националката Дарина Нанева и тимът на Йединство (Стара Пазова) са на крачка от полуфиналите на турнира за Купата на Сърбия. Воденият от Йово Чакович отбор надигра актуалния носител на трофея Тент (Обреновац) с 3:0 (25:20, 25:23, 25:21) в първата 1/4-финална среща.

Втората среща е на 19 ноември (сряда), от 20:00 часа.

Дарина Нанева се отчете с 5 точки (2 блока, 43% ефективност в атака - +3).

Най-резултатна бе Аня Зубич с 20 точки (1 ас, 4 блока), 15 точки добави Тияна Цветкович (4 блока). За ТентНевена Сайч се разписа с 12 точки (1 ас, 1 блок).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Лора Китипова и Емилета Рачева на крачка от полуфинал за Купата на Сърбия

Лора Китипова и Емилета Рачева на крачка от полуфинал за Купата на Сърбия

  • 13 ное 2025 | 15:28
  • 183
  • 0
Европейска и световна шампионка с България ще продължи кариерата си в САЩ

Европейска и световна шампионка с България ще продължи кариерата си в САЩ

  • 13 ное 2025 | 14:06
  • 3170
  • 2
Любо Ганев: Готвя се за следващата награда

Любо Ганев: Готвя се за следващата награда

  • 13 ное 2025 | 12:58
  • 446
  • 0
В Пазарджик започва кампания "Заедно за Хебър"

В Пазарджик започва кампания "Заедно за Хебър"

  • 13 ное 2025 | 12:58
  • 305
  • 0
Президентът Румен Радев награди изтъкнати спортисти и спортни деятели

Президентът Румен Радев награди изтъкнати спортисти и спортни деятели

  • 13 ное 2025 | 10:40
  • 3337
  • 2
Алекс Грозданов и Богданка с втора загуба в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с втора загуба в Полша

  • 13 ное 2025 | 00:34
  • 1261
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

Само един полеви играч е незаменим до момента в efbet Лига

  • 13 ное 2025 | 15:16
  • 5886
  • 0
Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

Заместникът на Ради Кирилов също е аут за мачовете с Турция и Грузия

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 11852
  • 23
Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

Ивет Лалова отказа поканата на Георги Павлов за място в УС на БФЛА: Винаги съм вярвала, че леката атлетика принадлежи на атлетите

  • 13 ное 2025 | 12:45
  • 8578
  • 12
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
  • 21628
  • 51
Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 12479
  • 5
Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

Апоел се изправя срещу Фенербахче в търсене на победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 10:29
  • 3948
  • 0