Денислава Глушкова отпадна в третия кръг в Ираклион

  • 13 ное 2025 | 14:23
  • 394
  • 0
Денислава Глушкова отпадна в третия кръг в Ираклион

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова отпадна в третия кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Поставената под номер 15 Глушкова загуби от втората в схемата Гиомар Маристани (Испания) с 1:6, 1:6 за 85 минути.  

21-годишната софиянка не успя да се противопостави на 196-ата в световната ранглиста Маристани, като допусна пет пробива, а не успя да стигне до нито един шанс да вземе подаването на съперничката си в мача.

