  2. Ал-Сад
  • 13 ное 2025 | 14:27
  • 722
  • 0
Официално: Манчини започна ново арабско приключение

Роберто Манчини официално e новият треньор на катарския Ал-Сад. Бившият селекционер на Италия е подписал с новия си клуб за две години и половина.

След приключението на пейката на Саудитска Арабия, приключило през октомври 2024 г., Манчини предприема следващата си арабска авантюра - този път в Катар. В щаба му в Ал-Сад ще влязат още бившият бразилски футболист на Интер и Лацио Сезар, както и култовият нападател на Емполи от близкото минало Масимо Макарoне.

Според информациите Манчини първоначално е отклонил предложението на катарците, тъй като се е надявал да получи оферта от клуб в Серия А, но впоследствие се съгласил да поеме най-успешния отбор в страната от Арабския полуостров.

Ал-Сад е 18-кратен първенец на Катар, но изживява труден период. Клубът не спечели нито един от четирите си досегашни мача в Азиатската Шампионска лига, а в първенството се намира чак на шестата позиция в класирането, въпреки че е действащият шампион. Най-известното име в отбора е бившият нападател на Ливърпул Роберто Фирмино.

