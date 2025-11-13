Иван Иванов се класира за 1/4-финалите в Анталия

Националът на България за Купа "Дейвис" Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

17-годишният Иванов, който е водач в световната ранглиста при юношите, спечели във втори кръг без игра срещу отказалия се заради травма Олексий Крутих (Украйна), поставен под номер 2. Така за място на полуфиналите българският тийнейджър ще срещне петия в схемата Феликс Гил (Великобритания).

Иванов прави най-доброто си представяне във веригата на Международната федерация ITF при мъжете от средата на май, когато спечели дебютната си титла в Унгария.

Друг българин - Янаки Милев, по-късно днес ще играе на четвъртфиналите на двойки. Той и британецът Феликс Мишкър ще срещнат четвъртите поставени в схемата румънци Стефан Андрееску и Георге Скинтейе.