Илиян Станчев: Да продължим по същия начин

Черноломец (Попово) играе утре с втория отбор на Спартак във Варна. Срещата от деветия кръг на Североизточната Трета лига.

„Дублиращите отбори са коварни противници. Липсва опит на младите им футболисти, но компенсират с амбиция и са добре подготвени. При нас има настроение. Хубаво е, че побеждаваме. Още по-добре ще е да продължим да го правим. Настройваме се за сериозен двубой. Наясно сме с възможностите си. Трябва да ги демонстрираме на терена. Имаме реални шансове за успех“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.