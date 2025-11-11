Популярни
  Черноломец (Попово)
  2. Черноломец (Попово)
  Илиян Станчев: Да продължим по същия начин

Илиян Станчев: Да продължим по същия начин

  • 11 ное 2025 | 08:06
  • 304
  • 0

Черноломец (Попово) играе утре с втория отбор на Спартак във Варна. Срещата от деветия кръг на Североизточната Трета лига.

„Дублиращите отбори са коварни противници. Липсва опит на младите им футболисти, но компенсират с амбиция и са добре подготвени. При нас има настроение. Хубаво е, че побеждаваме. Още по-добре ще е да продължим да го правим. Настройваме се за сериозен двубой. Наясно сме с възможностите си. Трябва да ги демонстрираме на терена. Имаме реални шансове за успех“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.

