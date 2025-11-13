"Кой е по-добър" с Франсиско Салинас

Днес в рубриката на Sportal.bg "Кой е по-добър" гост е легендарният испански футболист Франсиско Салинас. "Пачи", както е известен Франсиско в родната си Испания, е легенда на Атлетик Билбао заедно със своя брат Хулио Салинас.

Хулио игра няколко години с Христо Стоичков в "звездната" Барселона на Йохан Кройф. Тъй като Пачи е от "старата генерация”, за него подбрахме легендарни футболисти от неговата епоха във футбола - 80-те и 90-те години на миналия век.

Любопитни имена се завъртяха, от които трябваше да избере един. Има и българско участие сред имената, но кое е то и кой е най-добрият според Франсиско Салинас, ще разберете във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg!