Касияс, Куман, Линекер, Фильол и още легенди бяха приети в Залата на славата на световния футбол

Легендарният аржентински вратар Убалдо Фильол – участник на три Световни първенства и световен шампион от 1978-а година, беше приет в Залата на славата на световния футбол, съобщава tycsports.com. Церемонията се състоя в мексиканския град Пачука.
Освен Фильол, в "Залата на славата“ бяха приети още шестима футболисти с история и успехи, в това число още двама вратари. В допълнение към бившия играч на Ривър Плейт останалите удостоени с тази чест за 2025 година са легенди като Икер Касияс, Рене Игита, Дунга, Диего Форлан, Роналд Куман и Гари Линекер.
На емоционална церемония, състояла се в Пачука, известният с прякора „Ел Пато“ ветеран беше удостоен за кариерата и постиженията си, превръщайки се в единствения аржентински представител, който получава тази чест през 2025 г.
По време на гала вечерта световният шампион от 1978 г. получи бурни овации, когато се качи на сцената, където му беше връчено традиционното сако, което отличава новите членове. Видимо развълнуван, 75-годишният Фильол заяви: „Наистина съм щастлив и много благодарен. Това беше мечта, която исках да се случи. Благодаря на Хесус Мартинес и Антонио Морено от компанията „Групо Пачука“, че ми дадоха тази възможност“.
След което продължи с треперещ глас: „Искам да споделя тази прекрасна награда със семейството си, с всички присъстващи вратари и да отдам почит на тази трудна позиция. Но също и със съотборниците си и треньорския щаб от 1978 г., онзи невероятен отбор, който даде на страната ни първата титла“.
След него на сцената се качи Гари Линекер, който отново демонстрира неподражаемото си чувство за хумор. След като получи статуетката, английският нападател заяви: „Тази награда означава много за мен, особено защото се връчва тук, където играх на едно незабравимо Световно първенство. Вкарах шест гола и участвах в един от най-известните мачове на всички времена: срещу Аржентина на Марадона, Божията ръка и голът на всички голове. И вкарах този гол, , който никой не помни, хахаха“.