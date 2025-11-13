Касияс, Куман, Линекер, Фильол и още легенди бяха приети в Залата на славата на световния футбол

Легендарният аржентински вратар Убалдо Фильол – участник на три Световни първенства и световен шампион от 1978-а година, беше приет в Залата на славата на световния футбол, съобщава tycsports.com. Церемонията се състоя в мексиканския град Пачука.

⚽️ Iker Casillas

El guardián de los sueños. Campeón del mundo, símbolo de liderazgo y ejemplo eterno de humildad y grandeza.

🇪🇸 Entra al Salón de la Fama, Iker Casillas. pic.twitter.com/7nZi2WYjvU — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) November 12, 2025

Освен Фильол, в "Залата на славата“ бяха приети още шестима футболисти с история и успехи, в това число още двама вратари. В допълнение към бившия играч на Ривър Плейт останалите удостоени с тази чест за 2025 година са легенди като Икер Касияс, Рене Игита, Дунга, Диего Форлан, Роналд Куман и Гари Линекер.

На емоционална церемония, състояла се в Пачука, известният с прякора „Ел Пато“ ветеран беше удостоен за кариерата и постиженията си, превръщайки се в единствения аржентински представител, който получава тази чест през 2025 г.

⚽️ Gary Lineker

Elegancia, precisión y clase británica. Un delantero que convirtió cada gol en arte y cada palabra en respeto al juego.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Entra al Salón de la Fama, Gary Lineker. pic.twitter.com/fWb8ScBKxw — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) November 12, 2025

По време на гала вечерта световният шампион от 1978 г. получи бурни овации, когато се качи на сцената, където му беше връчено традиционното сако, което отличава новите членове. Видимо развълнуван, 75-годишният Фильол заяви: „Наистина съм щастлив и много благодарен. Това беше мечта, която исках да се случи. Благодаря на Хесус Мартинес и Антонио Морено от компанията „Групо Пачука“, че ми дадоха тази възможност“.

Hermosa noche rodeado del amor de mi familia y de grandes futbolistas que hicieron historia. Muchas gracias @famasalon por haberme elegido. Es un verdadero honor haber recibido este reconocimiento y representar a mi país.

Abrazo de palo a palo. pic.twitter.com/6VF5TjmBOD — Ubaldo Fillol (@ubaldofillol) November 12, 2025

След което продължи с треперещ глас: „Искам да споделя тази прекрасна награда със семейството си, с всички присъстващи вратари и да отдам почит на тази трудна позиция. Но също и със съотборниците си и треньорския щаб от 1978 г., онзи невероятен отбор, който даде на страната ни първата титла“.

След него на сцената се качи Гари Линекер, който отново демонстрира неподражаемото си чувство за хумор. След като получи статуетката, английският нападател заяви: „Тази награда означава много за мен, особено защото се връчва тук, където играх на едно незабравимо Световно първенство. Вкарах шест гола и участвах в един от най-известните мачове на всички времена: срещу Аржентина на Марадона, Божията ръка и голът на всички голове. И вкарах този гол, , който никой не помни, хахаха“.