  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. “Суплес“ дух от Гурково до Америка – кметът отличи световния сребърен медалист Иван Раднев

“Суплес“ дух от Гурково до Америка – кметът отличи световния сребърен медалист Иван Раднев

  • 13 ное 2025 | 10:36
  • 382
  • 0
“Суплес“ дух от Гурково до Америка – кметът отличи световния сребърен медалист Иван Раднев

Кметът на Гурково Кънчо Папазов връчи юбилейна монета на почетния гражданин сребърния световен медалист по класическа борба Иван Раднев. “С признателност за дарените уреди, които мотивират децата да спортуват,  както и подкрепата за развитието на спорта в общината. С благодарност и за това, че избра да разшири бизнеса си, свързан с производството на изобретените от него уреди за системата „Suples“ в Гурково“, каза кметът и заедно с председателя на Общинския съвет Димитър Драчев го поздравиха от името на гурковци.

Раднев, който живее в САЩ със семейството си, бе в родния си град за рождения ден на своя баща заедно с 16-годишния си син Иван Иванов - шампион по борба в САЩ. В България те  ще останат до края на м. ноември, за да проведе  Раднев семинар по Суплес в София с националния отбор по класическа борба, а синът да тренира на български тепих.

Лекция за ползите от тренировъчната система Суплес и интензивна тренировка вече се проведе със спортния клуб по борба „Берое“, на който Иван Раднев е бил някога състезател.  На нея присъстваха най-титулуваният и атрактивен спортист в световната борба Армен Назарян, както и авторитетни имена в този спорт – Диян Динчев, Петър Манев, Явор Янакиев, Димитър Божериков и др.

“Радвам се, че се получи изключително полезна среща. Включих и специфичните уреди, чрез които представих техническия процес и методиката на тренировъчната системата Суплес за структуриране, дисциплина, пълноценна подготовка и визия по пътя на славата.“, каза изобретателят на системата „Suples“ и уредът „Bulgarian Bag“.

Папазов изрази своето възхищение от инициативата, на която и той  присъства в СК „Берое“.  Двамата с Раднев са възпитаници на спортното училище в Стара Загора. По думите на кмета Иван Раднев може да запали искрата в спортистите  за българската борба и в треньорите  за иновативен начин за постигане на целите, така че да вървят по пътя на славата успешно.

Световният вицешампион от Тампере през 1994 и удостоен с приз за треньор №1 на САЩ за 2009  очаква с особен интерес срещата  си с треньора на българския национален отбор по борба  Стоян Добрев, с който са съученици от старозагорското спортно училище. От 17 до 26 ноември ще се проведе семинарът по тренировъчната система Суплес   с националният отбор по борба в София.

