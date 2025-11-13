Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Президентът Румен Радев награждава изтъкнати спортисти и спортни деятели
  1. Sportal.bg
  2. Турция U21
  3. Георги Гинчев ще свири важната младежка квалификация Турция - Украйна

Георги Гинчев ще свири важната младежка квалификация Турция - Украйна

  • 13 ное 2025 | 09:35
  • 243
  • 0
Георги Гинчев ще свири важната младежка квалификация Турция - Украйна

Българският международен арбитър Георги Гинчев беше назначен от УЕФА за главен съдия на Европейската квалификация за младежи до 21 години в група "Н" между Турция и Украйна, която ще се играе на 14-и ноември от 19:00 часа на стадион "Реджеп Ердоган" в Истанбул.

Помощници на Гинчев ще бъдат Георги Дойнов и Светослав Стойчев, а четвърти съдия е Мартин Великов от Варна. Съдийски наблюдател, който ще пише оценките на българската бригада, е Бабък Кулиев от Азербайджан. Делегат на УЕФА е Рената Томашова от Словакия.

Това е второ международно назначение за съдията от Павликени през сезон 2025/26, като преди това той ръководи Сутиеска (Черна гора) – Бейтар Йерусалим (Израел) в квалификациите на Лигата на конференциите. През настоящата кампания има и седем ръководени двубоя в efbet Лига.

Мачът Турция - Украйна има важно значение в група "Н", тъй като четири отбора са се вкопчили в здрава битка за първите две места. Преди срещата турците са начело в класирането с 5 точки от три мача, а Украйна и Хърватия (мач по-малко) следват с по 4. В същия поток е и Унгария с 3, както и Литва с 1.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 5491
  • 4
Лион ще плаща 50% от заплатата на Ендрик

Лион ще плаща 50% от заплатата на Ендрик

  • 13 ное 2025 | 07:41
  • 1359
  • 0
Дешан: Френските треньори са подценявани дори във Франция

Дешан: Френските треньори са подценявани дори във Франция

  • 13 ное 2025 | 06:45
  • 879
  • 0
Интер не губи интерес към еквадорски национал

Интер не губи интерес към еквадорски национал

  • 13 ное 2025 | 06:22
  • 1570
  • 0
Тони Кроос: Арда Гюлер не е мой заместник

Тони Кроос: Арда Гюлер не е мой заместник

  • 13 ное 2025 | 04:41
  • 6577
  • 9
В Байерн са взели решение за Нойер

В Байерн са взели решение за Нойер

  • 13 ное 2025 | 04:18
  • 3326
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 5491
  • 4
ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

  • 13 ное 2025 | 07:26
  • 8698
  • 8
Веласкес подписа с агентите на Аморим

Веласкес подписа с агентите на Аморим

  • 13 ное 2025 | 07:04
  • 8077
  • 9
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
  • 453
  • 0
Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
  • 15131
  • 5
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
  • 3618
  • 3