Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Грозданов и Богданка с втора загуба в Полша

Алекс Грозданов и Богданка с втора загуба в Полша

  • 13 ное 2025 | 00:25
  • 234
  • 0
Алекс Грозданов и Богданка с втора загуба в Полша

Капитанът на световните вицешампиони от България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) допуснаха драматична загуба като гост от вицешампиона Алурон СМС Варта (Заверче) с 2:3 (25:22, 20:25, 28:30, 25:20, 11:15) в мач от 5-ия кръг на PlusLiga.

Алекс Грозданов игра цял мач за Богданка и релизира 11 точки (1 ас, 3 блока, 88% ефективност в атака - +7).

Вилфредо Леон заби 23 точки (1 ас, 1 блок, 56% ефективност в атака, 16% перфектно и 20% позитивно посрещане - +13).

Братоломей Болондж заби 30 точки за успеха на Заверче.

Аарън Ръсел добави 13 точки.

Бартош Кволек се отличи с 12 точки.

АЛУРОН СМС ВАРТА (ЗАВЕРЧЕ) - БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) 3:2 (22:25, 25:22, 30:28, 20:25, 15:11)

ЗАВЕРЧЕ: Мигел Тавареш 6, Бартоломей Боландж 30, Бартош Кволек 12, Аарън Ръсел 13, Милош Знишол 4, Матеуш Биениек 10 - Якуб Попивчак-либеро (Адриан Маркиевич, Патрик Лаба 1)

Старши треньор: МИХАЛ ВИНЯРСКИ

БОГДАНКА: Марчин Коменда 2, Кевин Сасак 11, Вилфредо Леон 23, Илир Ено 19, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 11, Финиън МакКарти 7 - Талес Хос-либеро (Дийниън Гийма 4, Матеуш Малиновски 2, Джаксън Йънг, Рафал Прокопчук)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Ахметджан Ершимшек: Шампионската лига за нас е много важна

Ахметджан Ершимшек: Шампионската лига за нас е много важна

  • 12 ное 2025 | 20:58
  • 796
  • 0
Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 11815
  • 20
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 8990
  • 6
Юлиан Вайзиг: Най-важното е да спрем Осиек от самото начало

Юлиан Вайзиг: Най-важното е да спрем Осиек от самото начало

  • 12 ное 2025 | 16:29
  • 713
  • 0
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с 6 от 6 в Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с 6 от 6 в Русия

  • 12 ное 2025 | 15:29
  • 18551
  • 21
Боян Йорданов преподава волейбол в Гърция

Боян Йорданов преподава волейбол в Гърция

  • 12 ное 2025 | 13:15
  • 9301
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 11815
  • 20
Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
  • 6696
  • 3
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 8990
  • 6
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
  • 1144
  • 2
Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 17297
  • 45
Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

  • 12 ное 2025 | 21:07
  • 5897
  • 1