Алекс Грозданов и Богданка с втора загуба в Полша

Капитанът на световните вицешампиони от България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) допуснаха драматична загуба като гост от вицешампиона Алурон СМС Варта (Заверче) с 2:3 (25:22, 20:25, 28:30, 25:20, 11:15) в мач от 5-ия кръг на PlusLiga.
Алекс Грозданов игра цял мач за Богданка и релизира 11 точки (1 ас, 3 блока, 88% ефективност в атака - +7).
Вилфредо Леон заби 23 точки (1 ас, 1 блок, 56% ефективност в атака, 16% перфектно и 20% позитивно посрещане - +13).
Братоломей Болондж заби 30 точки за успеха на Заверче.
Аарън Ръсел добави 13 точки.
Бартош Кволек се отличи с 12 точки.
АЛУРОН СМС ВАРТА (ЗАВЕРЧЕ) - БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) 3:2 (22:25, 25:22, 30:28, 20:25, 15:11)
ЗАВЕРЧЕ: Мигел Тавареш 6, Бартоломей Боландж 30, Бартош Кволек 12, Аарън Ръсел 13, Милош Знишол 4, Матеуш Биениек 10 - Якуб Попивчак-либеро (Адриан Маркиевич, Патрик Лаба 1)
Старши треньор: МИХАЛ ВИНЯРСКИ
БОГДАНКА: Марчин Коменда 2, Кевин Сасак 11, Вилфредо Леон 23, Илир Ено 19, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 11, Финиън МакКарти 7 - Талес Хос-либеро (Дийниън Гийма 4, Матеуш Малиновски 2, Джаксън Йънг, Рафал Прокопчук)
Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА.