Барцокас: Разстроени сме, не можем да се зарадваме на победата

  • 13 ное 2025 | 01:24
Олимпиакос спечели срещу Жалгирис убедително с 95:78 в поредния кръг на Евролигата, но тази победа се оказа „пирова“ за „червено-белите“ след контузията на Кийнън Еванс.

Треньорът на гръцкия гранд Йоргос Барцокас не можа да скрие разочарованието си в изявленията си след края на мача. Той потвърди, че състоянието на играча изглежда сериозно, което е предизвикало шок и тъга в целия отбор.

„Поздравления за играчите, за нашите фенове, очевидно много важна победа за нас. Мисля, че бяхме компактни, особено в защита. Вкарахме 95 точки срещу най-добрата защита, при това без някакъв невероятен процент от тройката. Това показва нашите възможности. Следващият мач ще е със същата важност като днешния", започна Барцокас.

Запитан за инцидента с Еванс, той отговори: „Много сме разстроени, не можем да се радваме на победата си, това ни засяга дълбоко. Нямам повече думи, животът продължава. Ще изчакаме резултатите от изследванията, но контузията изглежда сериозна. Признавам, че атмосферата „замръзна“, емоционално ни влияе много, разстроени сме".

