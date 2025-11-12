Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Перу
  3. Русия изпусна победата срещу Перу

Русия изпусна победата срещу Перу

  • 12 ное 2025 | 23:07
  • 482
  • 0
Русия изпусна победата срещу Перу

Русия завърши наравно 1:1 с Перу в приятелски мач, игран на "Газпром Арена" в Санкт Петербург. Александър Головин беше точен за домакините в 18-ата минута, а в 82-рата Алекс Валера се разписа за Перу.

Този мач беше 22-ри за руския национален отбор, който е включен в ранглистата на ФИФА след наказанието. В тези мачове тимът спечели 15 пъти и завърши 7 пъти наравно.  

Русия ще изиграе още един приятелски двубой през ноември срещу Чили в Сочи на 15 ноември. 

“Сборная” в момента няма право да участва в състезанията на УЕФА поради ситуацията в Украйна.

