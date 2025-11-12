Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Само една от българките продължава на турнира в Ираклион

Само една от българките продължава на турнира в Ираклион

  • 12 ное 2025 | 22:10
  • 170
  • 0
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Денислава Глушкова се класира за третия кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара. Поставената под номер 15 в схемата българка победи Аня Станкович (Сърбия) с 6:3, 6:3 за 93 минути.

21-годишната Глушкова спечели три поредни гейма по пътя си към успеха в първия сет. Тя изостана с 0:2 в началото на втората част, но спечели шест от следващите седем гейма, за да триумфира.

В следващия кръг българката ще играе срещу втората поставена и номер 173 в световната ранглиста за жени Гийомар Маристани (Испания).

Денислава Глушкова е осминафиналистка на турнир в Гърция
Денислава Глушкова е осминафиналистка на турнир в Гърция

Ива Иванова загуби във втория кръг от седмата в схемата Ралука Сербан (Кипър) с 5:7, 3:6. Двубоят продължи 2:09 часа.

Росица Денчева също претърпя поражение. Тя отстъпи пред шестата поставена Амариса Тот (Унгария) с 3:6, 6:1, 4:6 за 2:21 часа. В решителния трети сет българката изостана с 1:4 и не успя да навакса, отпадайки от надпреварата.

