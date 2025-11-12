Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ахметджан Ершимшек: Шампионската лига за нас е много важна

Ахметджан Ершимшек: Шампионската лига за нас е много важна

  • 12 ное 2025 | 20:58
  • 492
  • 0

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек даде своето мнение след победата с 3:0 гейма над хърватския Динамо (Загреб) в среща-реванш от решаващия кръг за влизане в групите на Шампионската лига. Така Жълто-сините отстраниха хърватския си съперник и си осигуриха девето поредно участие в груповата фаза на най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир.

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

“Ако гледаме само резултата, изглежда все едно е било много лесно, но ние знаем колко работихме за този успех и колко се концентрирахме, за да го постигнем. Със сигурност това беше най-важният мач за Марица в последните пет години. Преди знаехме, че сме в груповата фаза и знаехме, че ще играем шест мача. За нас Шампионската лига наистина е много важна. Самите състезателки се мотивират по различен начин от това, че играят в този турнир. Когато играеш с отбори на различно ниво, виждаш и собствените си възможности”, коментира наставникът след успеха над Динамо.

Той обърна внимание и на предстоящия първи мач на маричанки от програмата на група “Е” в Шампионската лига срещу полския Девелопрес Жешув.

“Те са различен отбор от миналата година. Играхме срещу тях на приятелски турнир в Анкара през това лято. Имат нов треньор, който аз познавам и съм работил с него. Познавам и техния помощник-треньор. Щабът им е много добър. Със сигурност ще бъде много труден мач за нас, но ние ще дадем най-доброто от себе си, както винаги”, обясни Ершимшек.

“Целта ни винаги е да печелим. Всички отбори в Шампионската лига са на много високо ниво. Трябва да сме пределно концентрирани. Уважаваме всеки съперник и ще дадем най-доброто от себе си”, каза още турският специалист.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 7742
  • 3
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 6545
  • 4
Юлиан Вайзиг: Най-важното е да спрем Осиек от самото начало

Юлиан Вайзиг: Най-важното е да спрем Осиек от самото начало

  • 12 ное 2025 | 16:29
  • 655
  • 0
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с 6 от 6 в Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с 6 от 6 в Русия

  • 12 ное 2025 | 15:29
  • 16962
  • 20
Боян Йорданов преподава волейбол в Гърция

Боян Йорданов преподава волейбол в Гърция

  • 12 ное 2025 | 13:15
  • 8980
  • 1
"Въпроси и отговори" с Любо Ганев

"Въпроси и отговори" с Любо Ганев

  • 12 ное 2025 | 13:01
  • 3709
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

Левски разгроми Осиек и продължава напред в Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 20:56
  • 7742
  • 3
Олимпиакос с комфортен аванс срещу Жалгирис, отново контузия в гръцкия гранд

Олимпиакос с комфортен аванс срещу Жалгирис, отново контузия в гръцкия гранд

  • 12 ное 2025 | 22:25
  • 3201
  • 0
Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

Марица не остави шансове на Динамо в Пловдив и влетя в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 19:47
  • 6545
  • 4
Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 14620
  • 38
Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

Рилски спортист остана на косъм от феноменален обрат в Полша

  • 12 ное 2025 | 21:07
  • 4427
  • 0
Петко Христов ще почива две седмици

Петко Христов ще почива две седмици

  • 12 ное 2025 | 16:13
  • 7979
  • 6