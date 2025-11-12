Ахметджан Ершимшек: Шампионската лига за нас е много важна

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек даде своето мнение след победата с 3:0 гейма над хърватския Динамо (Загреб) в среща-реванш от решаващия кръг за влизане в групите на Шампионската лига. Така Жълто-сините отстраниха хърватския си съперник и си осигуриха девето поредно участие в груповата фаза на най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир.

“Ако гледаме само резултата, изглежда все едно е било много лесно, но ние знаем колко работихме за този успех и колко се концентрирахме, за да го постигнем. Със сигурност това беше най-важният мач за Марица в последните пет години. Преди знаехме, че сме в груповата фаза и знаехме, че ще играем шест мача. За нас Шампионската лига наистина е много важна. Самите състезателки се мотивират по различен начин от това, че играят в този турнир. Когато играеш с отбори на различно ниво, виждаш и собствените си възможности”, коментира наставникът след успеха над Динамо.

Той обърна внимание и на предстоящия първи мач на маричанки от програмата на група “Е” в Шампионската лига срещу полския Девелопрес Жешув.

“Те са различен отбор от миналата година. Играхме срещу тях на приятелски турнир в Анкара през това лято. Имат нов треньор, който аз познавам и съм работил с него. Познавам и техния помощник-треньор. Щабът им е много добър. Със сигурност ще бъде много труден мач за нас, но ние ще дадем най-доброто от себе си, както винаги”, обясни Ершимшек.

“Целта ни винаги е да печелим. Всички отбори в Шампионската лига са на много високо ниво. Трябва да сме пределно концентрирани. Уважаваме всеки съперник и ще дадем най-доброто от себе си”, каза още турският специалист.