Валерия Алексиева: Вярваме, че това е само началото на историята, която ще напишем

Националният отбор на България за жени стартира с убедителна победа участието си в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 след 141:48 над Азербайджан при визитата си в Баку. За успеха на “лъвиците” гардът Валерия Алексиева отбеляза 19 точки плюс 8 асистенции и 6 откраднати топки.

“Енергията в отбора е страхотна още от лагера, който имахме през лятото. Всяка една от нас знае защо е тук и какво искаме да постигнем. Ключът за успеха беше това, че всяка даде 100% от себе си, подкрепяхме се и играхме с огромно желание”, заяви пред Basketball.bg Валерия Алексиева.

“Преди двубоя Таня Гатева ни каза да излезем и от първата до последната минута да играем бърз и агресивен баскетбол, да покажем най-доброто от нашата игра и това, което сме тренирали толкова време. Целият треньорски щаб има огромно желание и ни помага. Подкрепя ни във всяко едно отношение”, добави националката.

“Настроението срещу Украйна съм сигурна, че ще е страхотно, както винаги! Изиграли сме само един мач, който ни даде още повече енергия! Подготвени сме и вярваме, че това е само началото на историята, която ще напишем”, допълни състезателката.

“Феновете винаги са били нашият шести играч и ще бъдат много важна част на мача ни срещу Черна гора. Подкрепата им е незаменима и съм сигурна, че с тях ще имаме 100-процентова победа! Убедена съм, че ще играем красив и бърз баскетбол и ще ги зарадваме, защото както казах, ние сме готови да напишем история и те са нашата най-голяма подкрепа”, завърши Валерия Алексиева.

Снимка: ФИБА