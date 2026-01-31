Промениха часа на мач от 1/4-финалите за efbet Купа България

След като вчера бе изтеглен жребият за турнира efbet Купа България, днес вече програмата търпи промени.

От БФБаскетбол обявиха размяна на часовете на мачовете във втория ден на надпреварата (20 февруари).



Първоначално срещата между домакина Балкан и Спартак Плевен трябваше да се изиграе от 16:00 часа, но тя е преместена за 19:00 часа. В 16:00 часа пък мястото им заема сблъсъкът между Миньор 2015 и Черно море Тича, който трябваше да бъде втори за деня.

Припомняме ви, че надпреварата за трофея започва на 19 февруари и ще продължи до 22 февруари в "Арена Ботевград". Отборите, които ще се борят за триумф в турнира са Черно море Тича, Балкан, Рилски спортист, Берое, Спартак Плевен, Миньор 2015, Академик Бултекс 99 и Локомотив Пловдив.