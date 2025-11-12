Цървена звезда се превърна в лазарет

Кризата с контузени играчи в Цървена звезда се задълбочи още повече след мача на белградчани с Дубай от 10-ия кръг на Евролигата във вторник. Воденият от Саша Обрадович тим допусна поражение след серия от 7 поредни победи.

Обрадович не можеше да разчита на един от най-ценните си играчи - нигерийското тежко крило Чима Монеке, който получи травма в слабините на загрявката непосредствено преди двубоя с Дубай. В хода на срещата пък контузия в глезена след падане извади от игра впечатляващия с изявите си за Звезда център Ебука Изунду, също нигериец.

Край на серията на Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда

Така играчите с контузии и здравословни проблеми в правещия фурор след смяната на своя старши треньор сръбски гранд се увеличиха.

Монеке и Изунду остават под въпрос за срещата в Белград с Монако в четвъртък, а извън строя е и започналият страхотно сезона Джордан Нвора, който е с травма на прасеца, но и за него все пак има шанс да се завърнел а терена утре.

По-сложна е ситуацията с гарда Тайсън Картър, който продължава да се възстановява от белодробна емболия. Скоро се очаква да се завърне в игра новото попълнение Девонте Греъм - гардът все още е аут заради контузия в глезена, получена по време на предсезонната подготовка.

Все още са далеч от завръщане в игра обаче центровете/тежки крила Джоел Боломбой (контузия в глезена) и Хасиел Риверо (травма на метатарзална кост), а гардът Айзея Кенан е аут за дълго заради скъсана кръстна връзка на лявото коляно.

Снимки: Imago