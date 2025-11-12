Леонид Шейнгезихт с драматична победа в Лас Палмас

Българинът Леонид Шейнгезихт се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Лас Палмас (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Квалификантът Шейнгезихт елиминира италианеца Габриеле Ноче с 6:7(2), 7:6(6), 6:4 след 3:38 часа игра.

Той беше близо до отпадането, след като изоставаше със сет и 3:5 гейма във втория, но върна пробива за 5:5, а след това в тайбрека стигна до успех след две поредни точки. В решаващата трета част 25-годишният бъргарин направи серия от три поредни гейма, за да триумфира.

Шейнхезихт ще срещне утре поставения под номер 4 представител на домакините Иманол Морийо в търсене за място на четвъртфинал във веригата на Международната федерация ITF за първи път от края на септември 2022 година в Сабадел (Испания), където на надпревара от същия ранг достигна до единствения си досега полуфинал поединично.