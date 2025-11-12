Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Леонид Шейнгезихт с драматична победа в Лас Палмас

Леонид Шейнгезихт с драматична победа в Лас Палмас

  • 12 ное 2025 | 16:50
  • 203
  • 0
Леонид Шейнгезихт с драматична победа в Лас Палмас

Българинът Леонид Шейнгезихт се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Лас Палмас (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

Квалификантът Шейнгезихт елиминира италианеца Габриеле Ноче с 6:7(2), 7:6(6), 6:4 след 3:38 часа игра.

Той беше близо до отпадането, след като изоставаше със сет и 3:5 гейма във втория, но върна пробива за 5:5, а след това в тайбрека стигна до успех след две поредни точки. В решаващата трета част 25-годишният бъргарин направи серия от три поредни гейма, за да триумфира.

Шейнхезихт ще срещне утре поставения под номер 4 представител на домакините Иманол Морийо в търсене за място на четвъртфинал във веригата на Международната федерация ITF за първи път от края на септември 2022 година в Сабадел (Испания), където на надпревара от същия ранг достигна до единствения си досега полуфинал поединично.

Следвай ни:

Още от Тенис

Нестеров отпадна рано на сингъл в Бахрейн

Нестеров отпадна рано на сингъл в Бахрейн

  • 12 ное 2025 | 15:13
  • 337
  • 0
Сабаленка постави рекорд по приходи от наградни фондове

Сабаленка постави рекорд по приходи от наградни фондове

  • 12 ное 2025 | 15:10
  • 824
  • 2
Денислава Глушкова е осминафиналистка на турнир в Гърция

Денислава Глушкова е осминафиналистка на турнир в Гърция

  • 12 ное 2025 | 13:05
  • 514
  • 0
Иван Иванов се класира убедително за втория кръг в Анталия

Иван Иванов се класира убедително за втория кръг в Анталия

  • 12 ное 2025 | 13:03
  • 833
  • 0
Гергана Топалова спаси два мачбола на старта в Орландо

Гергана Топалова спаси два мачбола на старта в Орландо

  • 12 ное 2025 | 11:22
  • 461
  • 0
Григор се наслаждава на живота по костарикански

Григор се наслаждава на живота по костарикански

  • 12 ное 2025 | 10:27
  • 5258
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 2445
  • 3
Петко Христов ще почива две седмици

Петко Христов ще почива две седмици

  • 12 ное 2025 | 16:13
  • 3057
  • 3
Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 16550
  • 57
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 17168
  • 42
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 8617
  • 23
България се подигра с Азербайджан в Баку

България се подигра с Азербайджан в Баку

  • 12 ное 2025 | 14:47
  • 12115
  • 7