Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Ренато Мойкано: Махачев може да се оттегли при още една победа

Ренато Мойкано: Махачев може да се оттегли при още една победа

  • 12 ное 2025 | 16:36
  • 204
  • 0

Дали Ислам Махачев е само на една или две победи от оттегляне от смесените бойни изкуства? Последният боец, който сподели октагона с него, изглежда е на това мнение.

Ренато Мойкано прие с 24-часово предизвестие да се изправи срещу Махачев за титлата в лека категория, след като първоначалният претендент Арман Царукян се оттегли от UFC 311 през януари поради здравословни проблеми. Сега бразилецът твърди, че руската звезда е близо до оттегляне, след като е напуснал дивизията.

Махачев се качва в полусредна категория, за да премери сили с шампиона в категория до 77 килограма Джак Дела Мадалена на 15-и ноември. Битката оглави UFC 322 в „Медисън Скуеър Гардън“. Тъй като Махачев търси втори пояс в UFC, след като освободи титлата си в лека категория, Мойкано вярва, че дагестанецът може да напусне спорта през 2025 г.

„Да предположим, че Махачев победи Джак Дела Мадалена. Той ще търси някой по-удобен съперник и ще види дали UFC ще се съгласи. Ако не, довиждане“, заяви Мойкано пред MMA Fighting. „И ако спечели още веднъж, пак довиждане. И е прав, не можеш да останеш твърде дълго.

Джак Дела Мадалена: Ще върна Махачев в старата му категория
Джак Дела Мадалена: Ще върна Махачев в старата му категория

"Ако имаш голямо наследство, ако си непобеден, братко, спечели пояса и си тръгни, защото ако продължиш да се биеш, ще загубиш. Направи като Хабиб [Нурмагомедов], вземи пояса и остави хората да говорят каквото си искат. Братко, иди и живей остатъка от живота си като непобеден шампион. Това мисля аз.“

Вижте пълната бойна карта за UFC 322 по-долу. Sportal.bg ще отразява основните битки, които ще започнат в 05:00 часа българско време в неделя сутрин (16.11).

Основна карта на UFC 322
Джак Дела Мадалена срещу Ислам Махачев
Валентина Шевченко срещу Жан Уейли
Шон Брейди срещу Майкъл Моралес
Леон Едуардс срещу Карлос Пратес
Бенеил Дариуш срещу Беноа Сен Дени

Предварителни битки на UFC 322
Бо Никъл срещу Родолфо Виейра
Роман Копилов срещу Грегъри Родригес
Ерин Бланчфилд срещу Трейси Кортес
Малкълм Улемекър срещу Крис Хъдън

Кайл Даукаус срещу Джералд Мършарт
Пат Сабатини срещу Чепе Мерискал
Анджела Хил срещу Фатиме Клине
Саянгур Сусуркаев срещу Ерик Макконико

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Бивш боец на UFC бе открит мъртъв в килията му в САЩ

Бивш боец на UFC бе открит мъртъв в килията му в САЩ

  • 12 ное 2025 | 10:21
  • 982
  • 1
Sanda Pro Fight обяви пълна бойна карта за битките в Бургас

Sanda Pro Fight обяви пълна бойна карта за битките в Бургас

  • 12 ное 2025 | 10:19
  • 789
  • 0
Крис Юбенк-младши е изправен пред съд преди реванша с Конър Бен

Крис Юбенк-младши е изправен пред съд преди реванша с Конър Бен

  • 10 ное 2025 | 19:19
  • 1041
  • 0
Джак Дела Мадалена: Ще върна Махачев в старата му категория

Джак Дела Мадалена: Ще върна Махачев в старата му категория

  • 10 ное 2025 | 18:12
  • 1217
  • 2
Официално: Моузес Итаума срещу американец в началото на 2026

Официално: Моузес Итаума срещу американец в началото на 2026

  • 10 ное 2025 | 15:07
  • 2368
  • 2
БККМТ отговори на обвиненията от СК "Стар Тийм"

БККМТ отговори на обвиненията от СК "Стар Тийм"

  • 10 ное 2025 | 10:54
  • 773
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 2428
  • 3
Петко Христов ще почива две седмици

Петко Христов ще почива две седмици

  • 12 ное 2025 | 16:13
  • 3047
  • 3
Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 16538
  • 57
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 17160
  • 42
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 8612
  • 23
България се подигра с Азербайджан в Баку

България се подигра с Азербайджан в Баку

  • 12 ное 2025 | 14:47
  • 12107
  • 7