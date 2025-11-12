Ренато Мойкано: Махачев може да се оттегли при още една победа

Дали Ислам Махачев е само на една или две победи от оттегляне от смесените бойни изкуства? Последният боец, който сподели октагона с него, изглежда е на това мнение.

Ренато Мойкано прие с 24-часово предизвестие да се изправи срещу Махачев за титлата в лека категория, след като първоначалният претендент Арман Царукян се оттегли от UFC 311 през януари поради здравословни проблеми. Сега бразилецът твърди, че руската звезда е близо до оттегляне, след като е напуснал дивизията.

Махачев се качва в полусредна категория, за да премери сили с шампиона в категория до 77 килограма Джак Дела Мадалена на 15-и ноември. Битката оглави UFC 322 в „Медисън Скуеър Гардън“. Тъй като Махачев търси втори пояс в UFC, след като освободи титлата си в лека категория, Мойкано вярва, че дагестанецът може да напусне спорта през 2025 г.

„Да предположим, че Махачев победи Джак Дела Мадалена. Той ще търси някой по-удобен съперник и ще види дали UFC ще се съгласи. Ако не, довиждане“, заяви Мойкано пред MMA Fighting. „И ако спечели още веднъж, пак довиждане. И е прав, не можеш да останеш твърде дълго.

Джак Дела Мадалена: Ще върна Махачев в старата му категория

"Ако имаш голямо наследство, ако си непобеден, братко, спечели пояса и си тръгни, защото ако продължиш да се биеш, ще загубиш. Направи като Хабиб [Нурмагомедов], вземи пояса и остави хората да говорят каквото си искат. Братко, иди и живей остатъка от живота си като непобеден шампион. Това мисля аз.“

Вижте пълната бойна карта за UFC 322 по-долу. Sportal.bg ще отразява основните битки, които ще започнат в 05:00 часа българско време в неделя сутрин (16.11).

Основна карта на UFC 322

Джак Дела Мадалена срещу Ислам Махачев

Валентина Шевченко срещу Жан Уейли

Шон Брейди срещу Майкъл Моралес

Леон Едуардс срещу Карлос Пратес

Бенеил Дариуш срещу Беноа Сен Дени

Предварителни битки на UFC 322

Бо Никъл срещу Родолфо Виейра

Роман Копилов срещу Грегъри Родригес

Ерин Бланчфилд срещу Трейси Кортес

Малкълм Улемекър срещу Крис Хъдън

Кайл Даукаус срещу Джералд Мършарт

Пат Сабатини срещу Чепе Мерискал

Анджела Хил срещу Фатиме Клине

Саянгур Сусуркаев срещу Ерик Макконико