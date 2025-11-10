Джак Дела Мадалена: Ще върна Махачев в старата му категория

В първата си защита на шампионския пояс в полусредна категория Джак Дела Мадалена посреща Ислам Махачев в дивизията, докато руснакът прави своя дебют в категория до 77 килограма. Когато Ислам Махачев беше властелин в лека категория, той постави под въпрос какво би допринесла за наследството му евентуална битка срещу Илия Топурия, вярвайки, че победата ще бъде омаловажена като успех срещу по-дребен боец.

Ислам Махачев вече имаше две победи над бившия шампион в категория перо Александър Волкановски и постоянно чуваше, че защитите на титлата му са срещу опоненти, по-подходящи за категория до 66 килограма. Макар това да попречи на Ислам Махачев да прояви голям интерес към двубой с Топурия, Джак Дела Мадалена с нетърпение очаква заглавията в неделя да гласят, че току-що е надвил боец от лека категория.

„Надявам се точно на такъв наратив“, заяви Джак Дела Мадалена пред MMA Fighting. „Това ще означава, че съм си свършил работата и съм го върнал на мястото му. Честно казано, това е сценарият, на който се надявам след мача – че той е просто боец от лека категория и никога не би се справил добре в полусредна. Точно това искам – да го изпратя обратно в категория до 70 килограма“, добави той.

Когато беше шампион в лека категория, Махачев изрично поиска Топурия да запише поне една значима победа в дивизията до 70 кг. преди евентуално да се изправят един срещу друг.

Джак Дела Мадалена би могъл да използва същия аргумент, като се има предвид, че Ислам Махачев никога не се е състезавал в полусредна категория, но вярва, че руският боец е направил достатъчно, за да заслужи тази възможност само въз основа на цялостната си кариера.

„Трудно е, защото очевидно той не е постигнал нищо в полусредна категория, но мисля, че автобиографията му е много респектираща. Той свърши доста добра работа в своята дивизия, като я изчисти. Това е страхотно. Преди един шампион да се качи в по-горна категория, е редно поне да изчисти своята. Чувствам, че той е направил точно това, така че мисля, че заслужава тази възможност. Заслужава да опита в голям двубой за своето наследство. Мисля, че това е огромно предизвикателство. Определено най-голямото в моята кариера.“

Джак Дела Мадалена е уверен в граплинга си преди битката с Ислам Махачев

„Определено този път се чувствам като аутсайдер“, заяви Джак Дела Мадалена„Чувствам, че имам всичко за доказване. Но това ми харесва. Дава ми повече мотивация. Огромно желание да докажа, че аз съм шампионът, и след това да затвърдя мястото си на върха. Чувствам се определено като аутсайдер. Имам усещането, че донякъде ме отписват. В нощта на битката, а и след нея, мисля, че ще има много различни мнения по въпроса.“