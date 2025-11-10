Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Джак Дела Мадалена: Ще върна Махачев в старата му категория

Джак Дела Мадалена: Ще върна Махачев в старата му категория

  • 10 ное 2025 | 18:12
  • 287
  • 0
Джак Дела Мадалена: Ще върна Махачев в старата му категория

В първата си защита на шампионския пояс в полусредна категория Джак Дела Мадалена посреща Ислам Махачев в дивизията, докато руснакът прави своя дебют в категория до 77 килограма. Когато Ислам Махачев беше властелин в лека категория, той постави под въпрос какво би допринесла за наследството му евентуална битка срещу Илия Топурия, вярвайки, че победата ще бъде омаловажена като успех срещу по-дребен боец.

Ислам Махачев вече имаше две победи над бившия шампион в категория перо Александър Волкановски и постоянно чуваше, че защитите на титлата му са срещу опоненти, по-подходящи за категория до 66 килограма. Макар това да попречи на Ислам Махачев да прояви голям интерес към двубой с Топурия, Джак Дела Мадалена с нетърпение очаква заглавията в неделя да гласят, че току-що е надвил боец от лека категория.

„Надявам се точно на такъв наратив“, заяви Джак Дела Мадалена пред MMA Fighting. „Това ще означава, че съм си свършил работата и съм го върнал на мястото му. Честно казано, това е сценарият, на който се надявам след мача – че той е просто боец от лека категория и никога не би се справил добре в полусредна. Точно това искам – да го изпратя обратно в категория до 70 килограма“, добави той.

Когато беше шампион в лека категория, Махачев изрично поиска Топурия да запише поне една значима победа в дивизията до 70 кг. преди евентуално да се изправят един срещу друг.

Джак Дела Мадалена би могъл да използва същия аргумент, като се има предвид, че Ислам Махачев никога не се е състезавал в полусредна категория, но вярва, че руският боец е направил достатъчно, за да заслужи тази възможност само въз основа на цялостната си кариера.

„Трудно е, защото очевидно той не е постигнал нищо в полусредна категория, но мисля, че автобиографията му е много респектираща. Той свърши доста добра работа в своята дивизия, като я изчисти. Това е страхотно. Преди един шампион да се качи в по-горна категория, е редно поне да изчисти своята. Чувствам, че той е направил точно това, така че мисля, че заслужава тази възможност. Заслужава да опита в голям двубой за своето наследство. Мисля, че това е огромно предизвикателство. Определено най-голямото в моята кариера.“

Джак Дела Мадалена е уверен в граплинга си преди битката с Ислам Махачев
Джак Дела Мадалена е уверен в граплинга си преди битката с Ислам Махачев

„Определено този път се чувствам като аутсайдер“, заяви Джак Дела Мадалена„Чувствам, че имам всичко за доказване. Но това ми харесва. Дава ми повече мотивация. Огромно желание да докажа, че аз съм шампионът, и след това да затвърдя мястото си на върха. Чувствам се определено като аутсайдер. Имам усещането, че донякъде ме отписват. В нощта на битката, а и след нея, мисля, че ще има много различни мнения по въпроса.“

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Официално: Моузес Итаума срещу американец в началото на 2026

Официално: Моузес Итаума срещу американец в началото на 2026

  • 10 ное 2025 | 15:07
  • 770
  • 1
БККМТ отговори на обвиненията от СК "Стар Тийм"

БККМТ отговори на обвиненията от СК "Стар Тийм"

  • 10 ное 2025 | 10:54
  • 632
  • 0
Андрей Арловски с брутален нокаут в дебюта си в Misfits Boxing

Андрей Арловски с брутален нокаут в дебюта си в Misfits Boxing

  • 10 ное 2025 | 10:38
  • 968
  • 0
България завърши Балканското по карате с нови 3 медала

България завърши Балканското по карате с нови 3 медала

  • 10 ное 2025 | 09:56
  • 316
  • 0
Отличиха героите от Европейското в Будва

Отличиха героите от Европейското в Будва

  • 10 ное 2025 | 09:51
  • 347
  • 0
Иван Хърков спечели бронз в последния ден на Световното по самбо

Иван Хърков спечели бронз в последния ден на Световното по самбо

  • 9 ное 2025 | 17:46
  • 788
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

  • 10 ное 2025 | 19:22
  • 12165
  • 60
ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 36605
  • 33
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 29548
  • 6
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 27809
  • 41
Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

  • 10 ное 2025 | 18:00
  • 2839
  • 0
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 20636
  • 20