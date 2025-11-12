Популярни
Новак разказа как се е запознал със съпругата си Йелена

  • 12 ное 2025 | 15:37
Носителят на 24 титли от Големия шлем Новак Джокович разказа как се е запознал със съпругата си Йелена, с която са женени от 2014 година и имат две деца.

"Тя беше състезателка по тенис, но никога не сме се виждали на корта. Тя беше гадже на мой приятел", каза сърбинът в интервю за Пиърс Морган.

"Беше забавно, защото първия път, когато чух за нея, беше благодарение на моя приятел, с когото бяхме в един клуб. Спечелихме важен мач в регионалната лига и той свали фланелката си, като отдолу имаше друга, на която пишеше: "Йелена, обичам те! Това е за теб". Казах си: "Боже мой, защо прави това? И коя е тази Йелена?", каза Джокович.

"Тя идваше с него, виждахме се чрез общи приятели около четири-пет години. Един от най-добрите ми приятели беше приятел с нея, бяха съученици, така че бяхме общо взето в една компания" добави той.

"Събрахме се, когато се преместих в Монте Карло. Тя се раздели с приятеля ми, не ме вкарвайте в интриги. Тя отиде да учи в Италия и се събрахме", каза още тенисистът.

"Това е единствената дълга любовна история в живота ми. Имал съм гаджета за по няколко месеца, но тя е любовта на живота ми. Заедно сме, откакто бях на 18 години, а тя на 19. Тя е моята скала, израснахме заедно. Продължавам да играя на това ниво заради всичко, което тя прави за семейството. Тя е най-добрият партньор във всяко отношение", каза още той.

