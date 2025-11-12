Популярни
  3. Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с 6 от 6 в Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с 6 от 6 в Русия

  • 12 ное 2025 | 15:29
  • 3906
  • 2

Световният вицешампион с България от първенството във Филипините Симеон Николов и неговият Локомотив (Новосибирск) записаха 6-а поредна победа в Суперлигата на Русия.

Локомотив, който е воден от Пламен Константинов, надигра у дома в “Локомотив Арена” пред 5000 зрители Белогорие (Белгород) с 3:0 (26:24, 25:18, 25:19) в среща от 6-ия кръг на първенството.

По този начин Локомотив остава начело във временното класиране с 6 победи от 6 мача и 18 точки.

Пламен Константинов отново заложи на основния стартов състав на Локомотив.

Симеон Николов игра цял мач за гостите и записа 4 точки.

Мони Николов реализира в първата част само една точка от атака.

Във втората част 18-годишният български разпределител добави още 2 точки от атака.

Симеон Николов получи и оценка 6.9 за играта си в мача.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - БЕЛОГОРИЕ (БЕЛГОРОД) 2:0 (26:24, 25:18, 25:19)

