  Пол Джордж пред завръщане в игра за Филаделфия, Джоел Ембийд също на линия

Пол Джордж пред завръщане в игра за Филаделфия, Джоел Ембийд също на линия

  12 ное 2025 | 15:16
Пол Джордж пред завръщане в игра за Филаделфия, Джоел Ембийд също на линия

Две от звездите на Филаделфия 76ърс - Пол Джордж и Джоел Ембийд, са близо до това да бъдат в оптимално физическо състояние, информираха от клуба от Националната баскетболна асоциация.

Във вторник и двамата преминаха медицински изследвания, които показаха, че физическото им състояние е добро, след като през лятото и двамата претърпяха различни операции.

35-годишният Джордж, който все още не е направил дебюта си през сезона, е във финалния етап на подготовката си. Докторите са изискали от него да работи за още малко сила върху квадрицепса на левия крак, преди да му дадат разрешение да се завърне на игрището. Очаква се това да стане до края на тази седмица.

В същото време Ембийд, който пропусна част от мачовете на Филаделфия заради проблемното си ляво коляно, не игра при успеха със 102:100 над Бостън Селтикс тази нощ заради изследвания на дясното му коляно. Направеният му ядрено-магнитен резонанс е показал, че с дясното коляно всичко е наред и той може да продължи да играе.

От началото на кампанията Ембийд има по 19,7 точки, 5,5 борби и 3,3 асистенции средно мач, като е взел участие в шест срещи при само 22,8 минути в игра средно на двубой.

Снимки: Gettyimages

