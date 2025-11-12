Сабаленка постави рекорд по приходи от наградни фондове

Лидерката в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (УТА) Арина Сабаленка подобри рекорда по приходи от наградни фондове на американката Серина Уилямс за този сезон, съобщава Tennis.com.

Сабаленка е заработила общо 15 008 519 долара през 2025 година, а Уилямс беше спечелила 12 385 572 долара през 2013-а. Тогава американката беше спечелила 11 титли, включително Откритото първенство на Франция, Откритото първенство на САЩ и финалите на УТА.

Сабаленка има победи в 63 от общо 75 мача на сингъл през 2025-а, като е взе четири титли. Тя стана шампионка на Откритото първенство на САЩ, което имаш рекорден награден фонд. Благодарение на това беларускинята е заработила 5 милиона долара.

Сабаленка е достигнала и до финалите на Откритото първенство на Австралия, Откритото първенство на Франция и Финалите на УТА, където загуби от Елена Рибакина на финала.

Рибакина стана носителка на най-високия награден фонд в историята на спорта в официални турнири - 5.235 милиона долара в Рияд.

Следвай ни:

Снимки: Imago