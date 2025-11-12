Популярни
  120 лекоатлети ще стартират на турнира "Плевенска панорама"

  12 ное 2025
В Плевен ще се състои седмото издание на лекоатлетическия турнир „Плевенска панорама“, съобщи за БТА Слави Топузов от спортен клуб по лека атлетика (СКЛА) „Феникс 2004“.

Организатори на надпреварата, която ще бъде на 15 ноември в закритата лекоатлетическа зала, са Община Плевен и плевенският СКЛА „Феникс 2004“. Турнирът се организира и във връзка с 21-годишнината на клуба. Целта е да бъде популяризирана леката атлетика сред децата и подрастващите, казаха организаторите.

Ще се състезават близо 120 спортисти от девет клуба от градовете Плевен, София, Велико Търново, Враца, Пловдив, Разград, Червен бряг и Димитровград, Сърбия. Някои клубове са изказали съжаление, че няма да могат са участват поради опасения от контузии преди предстоящите държавни първенства.

Лекоатлетите ще бъдат разпределени в три възрастови групи. За децата, родени през 2012-2014 г., ще има само една дисциплина - 60 метра гладко бягане. В групите на родените през 2010 -2011 г. и 2008-2009 г. дисциплините ще бъдат три: 60 метра гладко бягане, скок на дължина и скок на височина.

Турнирът ще бъде индивидуален. Класиралите се до трето място ще получат медали, сувенири и подарък от спонсор.

На миналогодишното издание на турнира начало на надпреварите с изстрел от стартов пистолет даде олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова.

