  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  13-годишна китайка счупи рекорда на Азия на 200 метра съчетано

13-годишна китайка счупи рекорда на Азия на 200 метра съчетано

  • 12 ное 2025 | 13:28
  • 255
  • 0
По-малко от месец след 13-ия си рожден ден, китайската сензация в плуването Цзъди Юй постигна първия си азиатски рекорд на Националните игри в Шънчжън във вторник, като спечели на 200 метра съчетано.

Времето на Юй от 2:07.41 минути подобри азиатския рекорд в дисциплината на сънародничката й Е Шъвън, която спечели олимпийското злато на Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. с 2:07.57 на 16-годишна възраст.

Юй бе с близо секунда по-бърза от 20-годишната си подгласничка Юю Итън, шампионка на Азиатските игри през 2022 г.

Само осем плувкини някога са били по-бързи в тази дисциплина, като канадката Съмър Макинтош е настоящата световна рекордьорка с 2:05.70 минути.

През май Юй спечели национални титли на 400 метра съчетано и 200 метра бътерфлай и се класира на второ място на 200 метра съчетано, за да се класира за световното първенство в Сингапур, където стана най-младата медалистка с бронз в щафетата на Китай 4x200 метра свободен стил.

Тя също така завърши четвърта на шампионата в Сингапур в трите си индивидуални дисциплини - 200 метра и 400 метра съчетано и 200 метра бътерфлай.

Докато светът на плуването се възхищава на таланта на Юй, крехката й възраст повдига въпроси относно етиката в спорта дали е редно деца да се състезават на най-високо ниво.

