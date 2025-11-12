Международна футболна конференция събра водещи специалисти в София

На 10 ноември 2025 г. в СПА комплекс "Царско село" се проведе 31-ва Международна конференция "Медицина и футбол", организирана от д-р Михаил Илиев – почетен председател на Медицинската комисия на БФС, и екипа на "УНИ-ММ" ЕООД. От името на Българския футболен съюз приветствие към участниците поднесе зам.-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов.

По време на церемонията бяха връчени и официални сувенири на проф. Кирил Аладжов – водещ специалист по кондиционна подготовка на елитни футболни и волейболни отбори и редовен модератор на научните конференции на БФС. В събитието се включиха 95 представители на професионални футболни клубове, лекари, физиотерапевти и експерти от водещи медицински клиники в София, ангажирани с лечението и профилактиката на спортисти. Лекторската програма включваше изявени специалисти в сферата на спортната медицина и фармакологията: чл.-кор. проф. Георги Момеков, проф. Вихрен Бачев, проф. Румяна Ташева, проф. Златко Темелковски (Северна Македония), доц. Владимир Стефанов.

Участниците се запознаха с нови медикаменти за лечение на травми, витаминни комплекси за възстановяване и профилактика, както и с високотехнологична апаратура за рехабилитация и превенция на спортни травми, представени от водещи фармацевтични компании. Всички присъстващи получиха комплект с последните (3-ти и 4-ти) броеве на списание "Медицина и спорт", както и сертификат за участие, подписан от Георги Иванов – президент на Българския футболен съюз, и д-р Бисер Бочев – председател на Медицинската комисия на БФС.