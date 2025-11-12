Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Международна футболна конференция събра водещи специалисти в София

Международна футболна конференция събра водещи специалисти в София

  • 12 ное 2025 | 11:13
  • 206
  • 0
Международна футболна конференция събра водещи специалисти в София

На 10 ноември 2025 г. в СПА комплекс "Царско село" се проведе 31-ва Международна конференция "Медицина и футбол", организирана от д-р Михаил Илиев – почетен председател на Медицинската комисия на БФС, и екипа на "УНИ-ММ" ЕООД. От името на Българския футболен съюз приветствие към участниците поднесе зам.-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов.

По време на церемонията бяха връчени и официални сувенири на проф. Кирил Аладжов – водещ специалист по кондиционна подготовка на елитни футболни и волейболни отбори и редовен модератор на научните конференции на БФС. В събитието се включиха 95 представители на професионални футболни клубове, лекари, физиотерапевти и експерти от водещи медицински клиники в София, ангажирани с лечението и профилактиката на спортисти. Лекторската програма включваше изявени специалисти в сферата на спортната медицина и фармакологията: чл.-кор. проф. Георги Момеков, проф. Вихрен Бачев, проф. Румяна Ташева, проф. Златко Темелковски (Северна Македония), доц. Владимир Стефанов.

 Участниците се запознаха с нови медикаменти за лечение на травми, витаминни комплекси за възстановяване и профилактика, както и с високотехнологична апаратура за рехабилитация и превенция на спортни травми, представени от водещи фармацевтични компании. Всички присъстващи получиха комплект с последните (3-ти и 4-ти) броеве на списание "Медицина и спорт", както и сертификат за участие, подписан от Георги Иванов – президент на Българския футболен съюз, и д-р Бисер Бочев – председател на Медицинската комисия на БФС. 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА обмисля да си върне вратар

ЦСКА обмисля да си върне вратар

  • 12 ное 2025 | 09:26
  • 5311
  • 8
Илия Груев организира събитие за юноши

Илия Груев организира събитие за юноши

  • 12 ное 2025 | 09:16
  • 639
  • 1
Християна Гутева ще ръководи срещата между Севлиево и Пирин

Християна Гутева ще ръководи срещата между Севлиево и Пирин

  • 11 ное 2025 | 20:16
  • 1911
  • 7
Футболисти на Марек се включиха в благотворителна инициатива

Футболисти на Марек се включиха в благотворителна инициатива

  • 11 ное 2025 | 19:47
  • 1661
  • 0
Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 15 години

  • 11 ное 2025 | 19:43
  • 2022
  • 1
България (U21) се подготвя за битката с Шотландия

България (U21) се подготвя за битката с Шотландия

  • 11 ное 2025 | 19:41
  • 1589
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът на Полша следи двама от Левски

Шампионът на Полша следи двама от Левски

  • 12 ное 2025 | 10:06
  • 5037
  • 9
Левски гони втора победа в Шампионската лига в София

Левски гони втора победа в Шампионската лига в София

  • 12 ное 2025 | 11:30
  • 629
  • 0
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 5791
  • 3
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 1615
  • 0
България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

  • 12 ное 2025 | 07:12
  • 3433
  • 1
Изиграха се седем нови мача от Евролигата

Изиграха се седем нови мача от Евролигата

  • 12 ное 2025 | 00:27
  • 12856
  • 0