Попето замина за Испания

  • 12 ное 2025 | 10:29
  • 1194
  • 0

Офанзивният полузащитник на Арда Ивелин Попов замина на прегледи в Испания. Ветеранът получи контузия в последния мач на отбора, в който "небесносините" за първи път в историята победиха Лудогорец. При победата с 3:2 на "Хювефарма Арена", първото попадение в мрежата на Серджио Падт бе дело именно на Попето. Той откри резултата в 12-ата минута. След това обаче получи травма в адукторите и бе заменен в 36-ата минута от Антонио Вутов.

Ветеранът публикува в социалните мрежи снимка от кабинета на световноизвестния хирург д-р Рамон Кугат. Той дори му подари своя фланелка на Арда.

