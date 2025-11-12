Популярни
  Sanda Pro Fight обяви пълна бойна карта за битките в Бургас

Sanda Pro Fight обяви пълна бойна карта за битките в Бургас

  • 12 ное 2025 | 10:19
На 15 ноември 2025 г., "Арена Бургас" ще бъде домакин на бойната галавечер Sanda Pro Fight – The Night of Champions. Бойци от 7 държави ще се изправят един срещу друг в дуели по правилата на санда. Правилникът на санда позволява само удари в стойка с позволени хвърляния, но без схватка на земята. Срещите се провеждат върху специално изградена за спорта платформа.

Кикбокс ветеранът Богдан Стойка (Румъния) ще излезе срещу Даниел Дьорер (Германия). В главната среща на вечерта.В основния подгряващ двубой Емран Чобан (Турция), световен шампион по Ушу, ще бъде посрещнат на българска земя от ММА боеца от Стара Загора, Митко Илиев.

Ето кои са всички срещи, които ще започнат в 19:00 часа тази събота:

  • Богдан Стойка (РУМ) vs Даниел Дьорер (ГЕР) – 95 кг

  • Емран Чобан (ТУР) vs Димитър Илиев (БГ) – 80 кг

  • Юсуф Аккая (ТУР) vs Петър Стойков (БГ) – 70 кг

  • Андреу Продромос (КИПЪР) vs Денис Хаджиев (БГ) – 70 кг

  • Незакет Ихтияр (ТУР) vs Андреа Чебук (РУМ) – 65 кг – жени

  • Аднан Алийич (СЪР) vs Симеон Кичуков (БГ) – +100 кг

  • Виктор Григоров (БГ) vs Благой Лачев (БГ) – +80 кг

  • Хюсеин Ерен (ТУР) vs Руси Хаджиев (БГ) – 65 кг

  • Енес Гезер (ТУР) vs Кристиан Кирилов (БГ) – 90 кг

  • Алан Зангана (ШВЕ) vs Хамза Гьоксу (ТУР) – 57 кг

  • Константин Герле (БГ) vs Андрей Карпишин (УКР) – 75 кг

