Резултати от НХЛ

В нощта на 12-ти ноември (сряда) се изиграха общо 9 мача от програмата на редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада.

След техния край лидери във временното класиране на четирите дивизии са Монреал Канейдиънс (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Анахайм Дъкс (Тихоокеанска) и Ню Джърси Девилс (Столична).

Бостън Бруинс - Торонто Мейпъл Лийфс 5:3 (3:1 1:1 1:1)

Каролина Хърикейнс - Вашингтон Кепиталс 1:4 (0:1 1:1 0:2)

Монреал Канейдиънс - Лос Анджелис Кингс 1:5 (1:0 0:3 0:2)

Отава Сенатърс - Далас Старс 2:3* след продължение - 2:2 (2:0 0:1 0:1) в редовното време, 0:1 в продължението

Минесота Уайлд - Сан Хосе Шаркс 1:2* след продължение - 1:1 (0:0 1:0 0:1) в редовното време, 0:1 в продължението

Сент Луис Блус - Калгари Флеймс 3:2 (2:0 1:2 0:0)

Колорадо Аваланч - Анахайм Дъкс 4:1 (1:1 1:0 2:0)

Ванкувър Канъкс - Уинипег Джетс 3:5 (2:3 0:0 1:2)

Сиатъл Кракен - Кълъмбъс Блу Джакетс 2:3* след продължение и дузпи - 1:1 (1:0 0:1 0:0) в редовното време, 0:0 в продължението, 1:2 при дузпите