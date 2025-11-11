Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 15 години

  • 11 ное 2025 | 19:43
  • 458
  • 1

ЦСКА 1948 - Лудогорец 1:3
0:1 Йоан Йорданов (4')
1:1 Мартин Георгиев (6')
1:2 Александър Димитров (8')
1:3 Даниел Рангелов (26')

Славия - Септември 0:1
0:1 Александър Тошев (57')

Академик (Пловдив) - Ботев (Пловдив) 0:3
0:1 Иван Бичовски (52')
0:2 Иван Бичовски (61')
0:3 Мартин Кьолов (81')

Етър - Локомотив (Пловдив) 1:0
1:0 Александър Георгиев (67')

Черно море - Национал 0:3
0:1 Иван Дедев (31')
0:2 Мартин Динчев (47')
0:3 Стефан Йорданов (55')

Добруджа - Спартак (Варна) 1:3
0:1 Борис Анестиев (33')
0:2 Матей Костадинов (47')
1:2 Габриел Георгиев (54')
1:3 Янислав Йонков (57')

Левски - Дунав 5:2
1:0 Явор Славчев (16')
2:0 Георги Тодоров (27')
2:1 Борислав Тодоров (37')
3:1 Явор Славчев (40')
3:2  Владимир Христов (66')
4:2 Явор Славчев (77')
5:2 Матео Борисов (80')

ЦСКА - Шипка Старс 0:2
0:1 Тодор Влахов (61')
0:2 Йордан Тодоров (71')

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Падт с разтежение след загубата от Арда

Падт с разтежение след загубата от Арда

  • 11 ное 2025 | 15:07
  • 892
  • 1
Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 11 ное 2025 | 14:41
  • 2184
  • 0
Кметът на Пловдив с добри новини за стадион "Тодор Диев"

Кметът на Пловдив с добри новини за стадион "Тодор Диев"

  • 11 ное 2025 | 14:40
  • 1530
  • 0
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 29597
  • 60
Марица (Пд) приема Спартак (Пд) на изкуствения терен до ЕГ "Пловдив"

Марица (Пд) приема Спартак (Пд) на изкуствения терен до ЕГ "Пловдив"

  • 11 ное 2025 | 12:33
  • 903
  • 0
ПФК Локомотив (Пд): Наши национали ще играят на 3 континента в следващите дни

ПФК Локомотив (Пд): Наши национали ще играят на 3 континента в следващите дни

  • 11 ное 2025 | 12:25
  • 733
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 7096
  • 13
Седем мача от 10-ия кръг на Евролигата тази вечер, следете резултатите тук!

Седем мача от 10-ия кръг на Евролигата тази вечер, следете резултатите тук!

  • 11 ное 2025 | 20:00
  • 5187
  • 0
Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 23904
  • 24
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 29597
  • 60
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 27097
  • 91
Очаквайте на живо: Испански тест за Апоел в "Арена София"

Очаквайте на живо: Испански тест за Апоел в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 1452
  • 0