Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 15 години

ЦСКА 1948 - Лудогорец 1:3
0:1 Йоан Йорданов (4')
1:1 Мартин Георгиев (6')
1:2 Александър Димитров (8')
1:3 Даниел Рангелов (26')
Славия - Септември 0:1
0:1 Александър Тошев (57')
Академик (Пловдив) - Ботев (Пловдив) 0:3
0:1 Иван Бичовски (52')
0:2 Иван Бичовски (61')
0:3 Мартин Кьолов (81')
Етър - Локомотив (Пловдив) 1:0
1:0 Александър Георгиев (67')
Черно море - Национал 0:3
0:1 Иван Дедев (31')
0:2 Мартин Динчев (47')
0:3 Стефан Йорданов (55')
Добруджа - Спартак (Варна) 1:3
0:1 Борис Анестиев (33')
0:2 Матей Костадинов (47')
1:2 Габриел Георгиев (54')
1:3 Янислав Йонков (57')
Левски - Дунав 5:2
1:0 Явор Славчев (16')
2:0 Георги Тодоров (27')
2:1 Борислав Тодоров (37')
3:1 Явор Славчев (40')
3:2 Владимир Христов (66')
4:2 Явор Славчев (77')
5:2 Матео Борисов (80')
ЦСКА - Шипка Старс 0:2
0:1 Тодор Влахов (61')
0:2 Йордан Тодоров (71')