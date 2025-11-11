Популярни
Суонзи освободи мениджъра си

  • 11 ное 2025 | 17:09
  • 98
  • 0
Суонзи освободи мениджъра си

Отборът от второто ниво на английския футбол - Суонзи Сити, се разделя с мениджъра си Алън Шиън след разочароващо начало на кампанията в Чемпиъншип, съобщи BBC. Ирландският специалист пое състава за постоянно в края на сезон 2024/2025 след два периода като временен наставник на „лебедите“, наследявайки Люк Уилямс. Под ръководството на Шиън, Суонзи постигна едва 4 победи от първите 15 мача в Чемпиъншип. Уелският клуб се намира на 18-ото място в класирането на втория английски ешелон, като това е най-слабият му старт на сезон откакто отпадна от Висшата лига през 2018 година.

Снимки: Gettyimages

